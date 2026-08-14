Fenalco y Gobierno coordinan acciones para atender a comerciantes afectados por el terremoto

Con el fin de coordinar medidas para proteger y garantizar la recuperación de los empresarios afectados durante el terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, se reunió con el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal.

En el encuentro, el funcionario y el líder gremial coincidieron en la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado con el fin de lograr que el comercio tenga medidas útiles para reemprender su actividad.

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Además, aseguraron que ya se está trabajando medidas para impedir que los negocios afectados por el terremoto cierren.

El gremio manifestó su disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno y encontrar las mejores soluciones a la coyuntura actual que permitan proteger al sector.

“Desde Fenalco queremos expresarle al Gobierno nacional nuestra disposición de apoyo permanente, hemos hecho ya campañas de solidaridad de abastecimiento de alimentos y de enseres necesarios para este proceso que estamos viviendo”, señaló Jaime Alberto Cabal.

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El presidente de la federación dijo que también se han unido a la campaña de la primera dama, a la de los centros de acopio donde están llegando productos y, adicionalmente, han apoyado con donaciones en dinero.

Entre tanto, el ministro de Comercio informó que este viernes se reunirá con el equipo de trabajo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con el fin de realizar un diagnóstico de los comercios afectados durante el terremoto.

Mauricio Gómez reveló que ya tienen el censo de Caldas, donde fueron identificados hasta el momento 977 comercios afectados.

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Giros gratis

A partir de hoy, SuperGIROS activa la campaña de solidaridad con los afectados por el terremoto. Por esa razón facilitará el traslado de ayudas económicas hacia las regiones afectadas: Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó.

La medida busca que las personas que quieran apoyar económicamente a familiares o ciudadanos afectados puedan enviar los recursos sin que el valor de la transacción disminuya la cantidad que finalmente recibe el destinatario.

Para desarrollar esta iniciativa, la compañía pondrá a disposición su red de más de 20.000 puntos de atención distribuidos en diferentes departamentos.

La infraestructura permitirá conectar a las familias y facilitar el traslado de recursos hacia los territorios incluidos en la medida. La iniciativa se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, de acuerdo con la compañía.

Con información de Colprensa y El Colombiano

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