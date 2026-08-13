Asobancaria anuncia plan de alivios a usuarios afectados por terremoto en Colombia

Tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto que sacudió varias zonas de Colombia, el sector bancario expresó su más profunda solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos y con quienes hoy enfrentan la pérdida de su hogar, su negocio o su medio de vida por ese trágico desenlace.

Asobancaria expresó su solidaridad con las familias que perdieron a seres queridos y con quienes sufrieron daños en sus viviendas, negocios o medios de vida. “Nuestro primer mensaje para ellos es que no están solos”, señaló el gremio en un comunicado.

La respuesta de las entidades financieras se concentra en dos frentes: recuperar la operación de las oficinas que resultaron afectadas y poner en marcha mecanismos de alivio para los clientes damnificados. Estas acciones se desarrollan en coordinación con los esfuerzos del Gobierno Nacional tras la declaratoria de desastre.

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¿Qué alivios ofrecen los bancos a los afectados por el terremoto?

El esquema contempla atención prioritaria para los clientes de las zonas afectadas, con trámites simplificados y una evaluación individual de cada situación. Cada entidad definirá la aplicación de las medidas de acuerdo con su autonomía y sus políticas internas.

Entre las opciones previstas están periodos de gracia de hasta 12 meses para los casos de mayor afectación, modificaciones en los plazos y condiciones de los créditos y tratamientos especiales relacionados con los intereses. También se contempla la protección del historial crediticio de los damnificados.

El plan incluye además la suspensión temporal de las gestiones de cobro jurídico y prejudicial dirigidas a los deudores afectados. Según Asobancaria, el conjunto de medidas podría alcanzar a un potencial de 2,8 millones de usuarios ubicados en las zonas impactadas.

Los beneficios específicos y los mecanismos para solicitarlos serán comunicados directamente por cada entidad financiera. La recomendación para las personas afectadas es establecer contacto con su banco mediante cualquiera de los canales disponibles y exponer su situación para recibir atención prioritaria.

¿Cómo funciona la atención bancaria tras el terremoto?

En materia de servicio, los canales digitales de las entidades operan con normalidad, mientras que las oficinas sin daños estructurales continúan atendiendo al público. Paralelamente, los bancos trabajan en la recuperación de las sedes que tuvieron afectaciones.

En total, 533 oficinas resultaron afectadas, una cifra equivalente al 4 % de las sucursales bancarias del país y al 34 % de las oficinas ubicadas en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Las entidades adelantan las labores necesarias para restablecer la atención en esos puntos.

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“Queremos darles un parte de tranquilidad. Los canales digitales operan al 100%”, afirmó Jonatan Malagón, presidente de Asobancaria, quien destacó además el trabajo de los funcionarios para mantener la atención en las sucursales que permanecen habilitadas.

La banca indicó que continuará trabajando junto con las autoridades y los organismos de socorro en las labores de recuperación del centro y el occidente del país, mientras los clientes afectados avanzan en la gestión de los alivios que correspondan a cada caso.

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