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Ecopetrol destina $5.000 millones para atender a damnificados por el terremoto
La petrolera entregará ayudas humanitarias, agua potable, equipos y horas de vuelo para apoyar a los más de 50.000 afectados por el sismo.
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crojas
Ecopetrol destina $5.000 millones para atender a damnificados por el terremoto
Colprensa
Colprensa
Jueves, 13 de Agosto de 2026

5 mil millones de pesos para la atención de los damnificados por el terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió el país el pasado lunes, destinó la estatal petrolera Ecopetrol.

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La empresa entregará kits de ayuda humanitaria, alimentos, elementos de aseo y cocina, carpas, colchonetas, agua potable y horas de vuelo a los más de 50 mil damnificados que dejó el movimiento telúrico.

Ecopetrol aseguró que ya está articulando con el Gobierno y las autoridades de gestión del riesgo de desastres la remisión de las ayudas.

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La empresa activó también un programa de voluntariado corporativo e invitó a sus más de 18 mil colaboradores a donar recursos para llevar más ayudas a las familias afectadas.

Además, organizó una jornada de donación de sangre que se llevará a cabo en Bogotá entre el 14 y el 19 de agosto.

“Con estas acciones, Ecopetrol expresa su solidaridad y reafirma su compromiso con las personas, familias y comunidades afectadas por el sismo, para sumar esfuerzos que contribuyan a su atención de manera oportuna y efectiva”, dijo la compañía.

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