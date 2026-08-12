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La brigada de rescate mexicano Los Topos Azteca llegan a Cali
El equipo experto en rescate llegó a Cali para la búsqueda de personas que se encuentren atrapadas.
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practicanteweb
Topos Azteca llegan a Cali. Foto: Captura redes sociales
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 12 de Agosto de 2026

Según la información entregada por la Brigada de Rescate Topos de México, desde el pasado martes había mantenido diálogos con la Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia, Silvia Vallen, sin embargo, no habían obtenido la autorización para ingresar a Colombia y apoyar las labores de rescate.

Los rescatistas aseguraron que las autoridades colombianas no habían permitido el ingreso de grupos de rescate externos, ya que la emergencia estaba cubierta por rescatistas nacionales.

Lea aquí: ¿Quién era Lenny Fernández? La abogada que falleció protegiendo a su perro tras el terremoto en Cali

En ese sentido, las autoridades solo estaban evaluando aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile.

“Ofrecimos formalmente nuestro apoyo técnico y humanitario. Sin embargo, debemos esperar una nueva Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) antes de realizar cualquier envío”, señaló el grupo de brigadistas.

No obstante, en la mañana de este miércoles 12 de agosto se conoció que el grupo con más de 40 años de experiencia y presencia en 60 países atendiendo catástrofes había llegado a la ciudad de Cali.


Tomado de Colprensa

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