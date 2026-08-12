La brigada de rescate mexicano Los Topos Azteca llegan a Cali

Según la información entregada por la Brigada de Rescate Topos de México, desde el pasado martes había mantenido diálogos con la Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia, Silvia Vallen, sin embargo, no habían obtenido la autorización para ingresar a Colombia y apoyar las labores de rescate.



Los rescatistas aseguraron que las autoridades colombianas no habían permitido el ingreso de grupos de rescate externos, ya que la emergencia estaba cubierta por rescatistas nacionales.

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En ese sentido, las autoridades solo estaban evaluando aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile.



“Ofrecimos formalmente nuestro apoyo técnico y humanitario. Sin embargo, debemos esperar una nueva Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) antes de realizar cualquier envío”, señaló el grupo de brigadistas.



No obstante, en la mañana de este miércoles 12 de agosto se conoció que el grupo con más de 40 años de experiencia y presencia en 60 países atendiendo catástrofes había llegado a la ciudad de Cali.



Tomado de Colprensa

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