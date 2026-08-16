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Medicina Legal ha recibido 298 cuerpos tras el terremoto: 288 víctimas ya fueron identificadas
Además, 283 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. Hay 21 menores entre las víctimas.
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dsifontes
Medicina Legal recibe 160 cuerpos tras el terremoto de 7,4 en Chocó
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Domingo, 16 de Agosto de 2026

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó este domingo, 16 de agosto, una nueva actualización sobre las víctimas mortales que dejó el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con el reporte oficial, a la fecha han sido recibidos 298 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con la emergencia.

De ese total, 298 víctimas ya fueron identificadas, entre ellas 21 menores de edad. Asimismo, Medicina Legal informó que 283 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Puede leer: Presidenta de México denuncia que Colombia impidió ingreso de rescatistas tras el terremoto

Continúa la identificación de víctimas

Medicina Legal mantiene las labores de identificación de los cuerpos recuperados tras el terremoto, en coordinación con las autoridades de los departamentos afectados.

El proceso de entrega se adelanta conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.

En el caso de las víctimas provenientes de Cali, la entidad precisó que los cuerpos están siendo entregados en la Unidad Básica de Palmira.

El Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que continuará trabajando para garantizar el rigor técnico durante los procesos de identificación, así como el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas.

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