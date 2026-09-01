Las pesas y el patinaje brillan en los XIII Juegos Sudamericanos 2026

En el segundo día de competencias de los Juegos Suramericanos de Santa Fe y Rosario (Argentina), Colombia sumó ocho medallas de oro, cinco de plata.

En el medallero general, Colombia es segunda con 21 oros, 16 platas y 12 bronces. El líder es Brasil, con 24 medallas de oro, 27 de plata y 19 de bronce. En el tercer lugar acecha Argentina, con 20 preseas doradas, 14 de plata y 23 de bronce.

Pesas doradas

El levantamiento de pesas tuvo una gran jornada. Los cuatro representantes nacionales que entraron en competencia subieron al podio, con un balance de tres medallas de oro y una de plata.

En la categoría masculina de 60 kilos, Duván Ferrer se consagró campeón suramericano con un total de 260 kilos, producto de 120 en arranque y 140 en envión.

La medalla de plata fue para el venezolano Jefferson Gómez, con 250 kilos, mientras que el paraguayo Alexandro Liuzzi completó el podio con 227 kilos.

Tras la competencia, Ferrer destacó la satisfacción de representar al país y el trabajo que existe detrás de un resultado de este nivel.

“Estoy muy alegre y contento por ser campeón suramericano. La verdad, estar aquí y representar a mi país es un orgullo. Como todos, seguimos dándole y es una alegría inmensa porque trabajamos para esto”, afirmó Ferrer.

La segunda medalla dorada para Colombia llegó por parte de Nayive Medina, quien dominó la categoría femenina de 49 kilos, con un total de 173 kilos, luego de levantar 76 en arranque y 97 en envión.

La chilena Macarena García fue segunda con 157 kilos, mientras que la peruana Faviana Gavidia completó el podio con 150 kilogramos.

El tercer oro colombiano de la jornada lo consiguió Francisco Mosquera, en la categoría masculina de los 65 kilos. Mosquera alcanzó un total de 298 kilos, gracias a 133 en arranque y 165 en envión.

La cosecha nacional la completó Rohelys Galvis, en la categoría femenina de 53 kilos, donde conquistó la medalla de plata con un total de 190 kilos, tras registrar 84 en arranque y 106 en envión. El oro fue para la venezolana Katherin Echandia, con 198 kilos.

En otras disciplinas, los colombianos harán hoy su debut en las justas sudamericanas. El BMX contará con cuatro ciclistas; el bolo americano, con cuatro bolicheros; habrá tres veleristas y también debutará el fútbol masculino, con un equipo bastante joven.

Medallas sobre ruedas

Con ocho nuevos títulos distribuidos entre el patinaje de velocidad, el levantamiento de pesas y los clavados, Colombia continúa ampliando su cosecha en los Juegos Suramericanos.

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Kollin Castro fue la gran protagonista de la rama femenina. Primero conquistó los 200 metros meta contra meta, con un registro de 19.234 segundos, mientras que Sara Muñoz completó el podio nacional con el bronce, tras marcar 19.764.

En los hombres, Santiago Vásquez ganó la misma prueba con 18.285 segundos, seguido por su compatriota Jhon Tascón, plata con 18.356, para completar el 1-2 colombiano.

Oro en el agua

Los clavados colombianos también tuvieron una jornada especial en el trampolín de tres metros masculino.

Luis Felipe Uribe conquistó la medalla de oro con 445,90 puntos, mientras que Sebastián Morales completó el 1-2 nacional con la plata y un acumulado de 418,00 unidades.

La natación de carreras volvió a aportar varias preseas para la delegación colombiana. Juan José Giraldo obtuvo la plata en los 200 metros pecho masculino, con 2:14.01, solamente por detrás del brasileño Caio Pumputis.

El relevo femenino 4 × 100 metros combinados también ocupó el segundo escalón del podio.

A estas medallas se sumaron cinco bronces. Sebastián Camacho fue tercero en los 400 metros combinado, con 4:30.08; Jasmin Pistelli, tercera en los 100 metros espalda, con 1:01.68; y Juan Manuel Morales ocupó la tercera posición de los 200 metros libre, con 1:49.69.

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