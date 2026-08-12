Messi se pronuncia sobre la muerte de su padre y habla de su continuidad en el fútbol

En sus redes sociales, el futbolista argentino publicó una foto junto con su padre (Jorge Messi) y un emotivo mensaje luego del fallecimiento de Jorge el pasado sábado a la edad de 68 años.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, expresó el jugador en su Instagram.

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Después del inicio de la liga estadounidense, el jugador del Inter Miami viajó hasta Rosario, su ciudad natal, junto con su esposa Antonela Rocuzzo y sus hijos. La familia estuvo presente el día domingo en horas de la mañana para despedir los restos de Jorge en en el cementerio privado El Prado.

Casi un mes después de disputar la final de la Copa del Mundo contra España, Messi reveló en sus declaraciones: "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste".

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“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, escribió Messi, colocando en duda sobre su futuro dentro de las canchas.