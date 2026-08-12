Romeo Santos transforma su experiencia como padre en una fundación para niños con autismo

Romeo Santos decidió convertir una experiencia personal en un proyecto con alcance social. El cantante, conocido mundialmente como una de las principales figuras de la bachata y fundador del grupo Aventura, anunció la creación de la Fundación Los Santos, una organización enfocada en respaldar a niños con autismo y a sus familias.

La iniciativa surgió a partir de la experiencia del artista como padre de un niño con autismo. Según explicó en el comunicado con el que presentó la fundación, esa realidad le permitió conocer de cerca las dificultades que deben afrontar muchas familias para encontrar orientación, servicios especializados y herramientas que acompañen el desarrollo de sus hijos.

“Esta fundación es profundamente personal para mí”, manifestó Santos al presentar oficialmente la organización.

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El intérprete de éxitos como Propuesta indecente y Eres mía señaló que durante varios años tuvo el propósito de crear un proyecto que pudiera servir de respaldo a otras familias y, al mismo tiempo, contribuir a generar una mayor comprensión alrededor del autismo.

Las prioridades de la fundación de Romeo Santos

La Fundación Los Santos concentrará sus primeros esfuerzos en iniciativas relacionadas con la educación, el desarrollo social y el acompañamiento familiar.

Entre sus planes se encuentra la entrega de subvenciones y la creación de alianzas con organizaciones que ya trabajan con personas dentro del espectro autista. También contempla apoyar programas desarrollados en escuelas y comunidades.

Otro de los frentes será la creación de centros de recursos para familias, espacios que puedan brindar orientación y facilitar el acceso a información y servicios necesarios para afrontar las distintas etapas del desarrollo de los niños.

La organización también tiene previsto realizar encuentros privados con líderes y personas interesadas en impulsar proyectos relacionados con su misión. Santos, además, anunció que hará una aportación económica personal para contribuir al funcionamiento de la fundación.