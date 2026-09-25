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Reportan incendio de gran magnitud en Ureña, zona fronteriza con Cúcuta
Hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre la emergencia ni posibles afectados.
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dsifontes
INCENDIO EN UREÑA
La opinión
La Opinión
Viernes, 25 de Septiembre de 2026

Un incendio es reportado durante la noche de este viernes 25 de septiembre en el municipio Pedro María Ureña, estado Táchira, Venezuela, zona limítrofe con Cúcuta.

A través de redes sociales, ciudadanos han compartido imágenes y videos en los que se observa una columna de humo y llamas en una zona montañosa, aunque por el momento no se conocen detalles oficiales sobre el lugar exacto donde se registra la emergencia ni sobre posibles personas afectadas.

Puede leer: Con pistolas, fusiles y talonarios de cobro: así cayeron cinco presuntos extorsionistas del Eln en Tibú

 

Hasta ahora, no se ha establecido qué habría provocado el incendio, que ya lleva varias horas activo. Se espera información de los organismos de emergencia y las autoridades venezolanas para conocer la magnitud del hecho y determinar si la situación representa algún riesgo para las zonas cercanas a la frontera con Cúcuta y su área metropolitana. 

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