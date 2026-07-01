Inglaterra, a tener cautela ante RD Congo

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan, hoy (11:00 a.m.), en los dieciseisavos de final del Mundial, un examen de fiabilidad para un conjunto inglés que no ha terminado de convencer en la fase de grupos, ante un rocoso y competitivo combinado africano sin nada que perder.

Atlanta acoge un duelo entre la obligación de la armada de Thomas Tuchel, una de las candidatas a llegar lejos por el nivel de su plantilla, y la euforia de la gran revelación africana en este torneo, ya que está en las eliminatorias de un Mundial por primera vez en su historia.

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El combinado de los ‘Tres leones’ arrancó su andadura en el Grupo L con un buen triunfo (4-2), desplegando un buen fútbol, ante la Croacia de Luka Modric, en un primer paso que generó expectativas alrededor del equipo de Tuchel. Sin embargo, estas se esfumaron con un gris empate (0-0) frente a Ghana, un tropiezo que les obligó a jugarse el primer puesto contra Panamá, pero no fallaron y ganaron por 0-2 para sumar 7 puntos.

El duelo ante la sorprendente RD del Congo es un examen de madurez y fiabilidad para un conjunto que parece que sigue sin explotar todo su potencial. Aunque su rendimiento desde que el alemán cogió la batuta es sobresaliente, invicto en sus 11 partidos oficiales con 10 victorias y 1 empate.