Inglaterra, a tener cautela ante RD Congo

Como de costumbre, Harry Kane y sus tres goles -ya es el máximo goleador histórico del país en los Mundiales con 11 goles- será un gran arma para creer en el triunfo inglés. La gran duda es si Marcus Rashford o Anthony Gordon por la izquierda, mientras Jude Bellingham y Bukayo Saka serán los otros dos escuderos del ariete, por delante del manejo del joven Elliot Anderson, una de las grandes sensaciones en la actualidad, y Declan Rice.
La RD del Congo sabe que su participación ya es histórica al avanzar a las eliminatorias por primera vez y ahora, sin nada que perder y sin ninguna presión, está a un paso de convertirse en la quinta selección africana en disputar unos octavos de final en la historia de los Mundiales, 52 años después de su primera a presencia como Zaire.
Los ‘Leopardos’ se metieron entre los mejores 32 como uno de los mejores terceros. Su experiencia en el exigente Grupo K se inició con el duro hueso de Portugal, pero los africanos resistieron ante los lusos igualando, incluso, un gol inicial en contra (1-1). Los de Sébastien Desabre también pudieron rascar un punto contra Colombia, pero terminaron cayendo por la mínima (1-0) y sellaron su billete a dieciseisavos remontando (3-1) a una eliminada Uzbekistán.
El combinado centroafricano ha demostrado que es un equipo difícil de batir -no pierde un partido oficial por más de un gol desde marzo de 2022- por su compromiso defensivo y la fe de un bloque sólido que tiene en el delantero Yoane Wissa su gran amenaza en rápidas transiciones. El del Newcastle ha marcado tres de los cuatro goles de su selección en el Mundial. Además, está acompañado por otros jugadores con experiencia en el primer nivel como Aaron Wan-Bissaka, del West Ham; el capitán Chancel Mbemba, del Lille; o el bético Cédric Bakambu.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .