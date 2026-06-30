Noruega confía en Haaland para eliminar a Costa de Marfil

Costa de Marfil y Noruega se juegan, hoy (12 del mediodía) el billete a los octavos de final del Mundial en Dallas (Estados Unidos), en un cruce de dieciseisavos a partido único en el que no hay red.

El duelo enfrenta a dos selecciones que han llegado hasta aquí con recorridos distintos pero con sensaciones similares. Costa de Marfil aterriza en las eliminatorias como segunda del Grupo E tras sumar seis puntos de nueve posibles, con victorias de peso ante Ecuador (1-0) y Curazao (0-2) y una derrota ajustada frente a Alemania (2-1), en un grupo donde ha mostrado más pegada que continuidad, pero también capacidad para sobrevivir a momentos de máxima exigencia.

Lea aquí: ¡Se impuso el pentacampeón! Brasil eliminó a Japón con remontada sobre el final

Noruega, por su parte, firmó también la segunda plaza del Grupo I después de derrotar a Irak (4-1) y Senegal (3-2) y caer únicamente ante Francia (1-4), en un partido en el que el 'hat-trick' de Ousmane Dembélé decidió muy pronto el choque, ante unos noruegos sin Haaland y muchas rotaciones. El conjunto escandinavo ha dejado una imagen de equipo ofensivo, con gol y verticalidad, aunque todavía sin lograr una portería a cero en lo que va de torneo.L