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Noruega confía en Haaland para eliminar a Costa de Marfil
Costa de Marfil y Noruega definen, este martes al mediodía, el rival de Brasil en los octavos de final.
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gcontreras
Haaland, Noruega, Mundial 2026.
La opinión
La Opinión
Martes, 30 de Junio de 2026

Costa de Marfil y Noruega se juegan, hoy (12 del mediodía) el billete a los octavos de final del Mundial  en Dallas (Estados Unidos), en un cruce de dieciseisavos a partido único en el que no hay red.

El duelo enfrenta a dos selecciones que han llegado hasta aquí con recorridos distintos pero con sensaciones similares. Costa de Marfil aterriza en las eliminatorias como segunda del Grupo E tras sumar seis puntos de nueve posibles, con victorias de peso ante Ecuador (1-0) y Curazao (0-2) y una derrota ajustada frente a Alemania (2-1), en un grupo donde ha mostrado más pegada que continuidad, pero también capacidad para sobrevivir a momentos de máxima exigencia.

Lea aquí: ¡Se impuso el pentacampeón! Brasil eliminó a Japón con remontada sobre el final

Noruega, por su parte, firmó también la segunda plaza del Grupo I después de derrotar a Irak (4-1) y Senegal (3-2) y caer únicamente ante Francia (1-4), en un partido en el que el 'hat-trick' de Ousmane Dembélé decidió muy pronto el choque, ante unos noruegos sin Haaland y muchas rotaciones. El conjunto escandinavo ha dejado una imagen de equipo ofensivo, con gol y verticalidad, aunque todavía sin lograr una portería a cero en lo que va de torneo.L

 

La gran amenaza noruega vuelve a tener nombre propio: Erling Haaland, autor de cuatro goles en la fase de grupos y referencia absoluta de un equipo que también se apoya en la calidad de Martin Odegaard y la llegada de Sorloth. En el otro lado, Costa de Marfil se ha sostenido en la eficacia de Nicolas Pépé, autor de dos tantos decisivos, y en el equilibrio que aporta Franck Kessié desde el centro del campo, además del desborde de Amad Diallo y Yan Diomande.

Costa de Marfil ha construido su clasificación desde un mayor control del juego, con 1.564 pases totales y un 88% de acierto, además de una presión constante que se traduce en más de 800 acciones defensivas. Noruega, en cambio, ha sido más directa y vertical, con 1.027 pases y una producción ofensiva más explosiva, reflejada en sus 8 goles a favor y 34 remates a puerta en la fase de grupos, aunque con una fragilidad defensiva evidente tras encajar 7.

El seleccionado ecuatoriano espera estar más fino en la puntería cuando enfrente a Curazao.

 

El partido medirá la capacidad de resistencia y orden de los 'Elefantes' frente a la pegada y ritmo alto de una Noruega que vive muy conectada a sus hombres de arriba, lanzas de unos 'vikingos' que quieren llegar a puerto. El control del centro del campo, donde Kessié y Aursnes se cruzarán en un duelo de despliegue físico y llegada, puede marcar el desarrollo de un encuentro que promete ser de márgenes mínimos.

Ambas selecciones apenas cuentan con dos enfrentamientos históricos, el último de ellos en el año 2000, un dato que refuerza la sensación de incertidumbre en un cruce sin referentes recientes y con todo por decidir en 90 minutos y con ganas de medirse a Brasil, en un cuadro que obliga a soñar en grande desde la precaución.

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