Accidente de avioneta contra un rascacielos en China dejó un muerto y 13 heridos

Al menos 13 personas resultaron heridas luego de que una avioneta se estrellara este viernes contra la Citic Tower, el rascacielos más alto de China, ubicado en Pekín. El piloto de la aeronave murió en el lugar, según el primer balance oficial del accidente divulgado por Bloomberg.

La aeronave, un avión deportivo ligero monomotor de dos plazas, impactó contra la torre alrededor de las 5:55 p. m. (hora local) en el distrito de Chaoyang, informaron las autoridades. Aunque inicialmente no identificaron el edificio afectado, la plataforma FlightRadar24 señaló que se trataba de un avión Sunward SA60L Aurora. Ninguno de los heridos presenta lesiones que comprometan su vida.

El accidente ocurrió en una de las principales zonas comerciales de la capital china, a varios kilómetros al este de Zhongnanhai, sede del Partido Comunista y residencia de los principales dirigentes del país.

Puede leer: Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos por el Mundial 2026

Pekín mantiene estrictos controles sobre el espacio aéreo para todas las aeronaves de baja altitud, incluidos los drones, por lo que cualquier vuelo requiere autorización oficial.

Además, durante eventos de alta relevancia, como la reunión legislativa anual, las autoridades suelen prohibir los vuelos recreativos, deportivos y publicitarios de drones y avionetas en toda la ciudad.

"Los datos ADS-B del vuelo solo incluyen una parte de la trayectoria y paradas previas al accidente, probablemente debido a la cobertura variable en la región a tan baja altitud", explicó FlightRadar24 en una publicación en Facebook, en referencia al sistema que permite rastrear en tiempo real la posición de las aeronaves.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .