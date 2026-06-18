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Diosdado Cabello insiste en que el Tren de Aragua fue expulsado de Venezuela
Afirmó que tras la muerte de Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, ya no quedan integrantes relevantes de la organización criminal en territorio venezolano.
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dsifontes
DIOSDADO CABELLO
Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Jueves, 18 de Junio de 2026

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró este miércoles que la banda transnacional Tren de Aragua fue “echada” del país y que solo “quedaba un personaje”, en aparente mención a la muerte de Héctor Guerrero, señalado como líder del grupo delictivo, quien fue abatido recientemente en una operación conjunta con Estados Unidos en un estado minero venezolano.

“Aquí no había Tren de Aragua. El Tren de Aragua fue echado de Venezuela. Quedaba un personaje y, desafortunadamente para él y sus seguidores…”, aseguró Cabello sin completar la idea, en su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal VTV.

Puede leer: EE. UU. anuncia que seguirá actuando militarmente en Venezuela tras operación contra el Tren de Aragua

Cabello y otras autoridades venezolanas han asegurado en reiteradas ocasiones que el Tren de Aragua —que nació en una cárcel de Venezuela— es una “narrativa” y que la banda fue desintegrada en el país.

El pasado viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que el Comando Sur de su país “lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito” a alias ‘Niño Guerrero’, considerado líder de la banda, en un operativo en el estado venezolano Bolívar que fue posteriormente confirmado por Caracas.

El Gobierno de la encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, indicó que la operación se desarrolló con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países.

Este operativo, sobre el que organizaciones exigen transparencia, se ejecutó dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas.

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