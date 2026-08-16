EE.UU. acaba con el TPS para venezolanos y ordena su salida del país

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por siglas en inglés puso fin al Estatus de Protección Temporal para extranjeros (TPS) para los venezolanos y otras nacionalidades a través de un post en su cuenta de X el pasado 14 de agosto.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que los migrantes que tienen TPS terminado deben salir inmediatamente de Estados Unidos o serán deportados

Entre los países que conforman la lista con TPS terminados se encuentran Haití, Siria, Yemén, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Venezuela , Sudan del Sur, Burma, Somalia y Etiopía.

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Actualmente, se estima que aproximadamente 350.000 venezolanos mantienen su protección bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta su vencimiento definitivo programado para octubre de 2026

Originalmente, cerca de 615.000 personas estaban amparadas, pero una parte significativa del grupo perdió el beneficio en noviembre de 2025 tras la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de finalizar las designaciones previas.

El anuncio del DHS viene precedido de la decisión de “una jueza federal con sede en Massachusetts que levantó el viernes la suspensión de su caso presentado por ciudadanos somalíes con estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), allanando el camino para que la administración Trump comience a deportarlos”, indica el diario The Hill.