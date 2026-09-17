Papa León XIV muestra preocupación por el avance de la IA, ¿qué dijo el sumo pontífice?

La creciente autonomía de las herramientas tecnológicas volvió a encender las alarmas en el Vaticano. Durante su habitual audiencia general en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV pronunció un vehemente llamado contra la tendencia global de delegar en sistemas automatizados y algoritmos determinaciones que corresponden de forma exclusiva al criterio ético de la sociedad.

El pronunciamiento del pontífice de origen estadounidense se da en un clima de tensión global marcado por recientes incidentes de seguridad y la capacidad demostrada por nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) para auto-mejorarse sin supervisión ni intervención humana directa.

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"Magnifica Humanitas" y el llamado al desarme tecnológico

La postura de la Santa Sede no es reciente, pero ha ganado firmeza institucional. En mayo pasado, el sumo pontífice dedicó su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas (Magnífica humanidad), al impacto social y ético del desarrollo cibernético. En dicho documento formuló un pedido expreso a los Estados y a la industria para "desarmar" esta tecnología y neutralizar cualquier riesgo de subordinación de la vida humana frente a los sistemas digitales.

El debate coincide con momentos de incertidumbre en el sector privado, donde ejecutivos y líderes de firmas como OpenAI, xAI y Anthropic han manifestado la urgencia de pausar o regular los ritmos de actualización de sus modelos.

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Alertas sobre la deshumanización de los vínculos

Ante los miles de asistentes congregados en el Vaticano, el papa León XIV reconoció las ventajas de la era digital, pero hizo énfasis en las consecuencias nocivas para la interacción social y espiritual.

“El desarrollo tecnológico, la difusión de los medios de comunicación de masas y de las redes sociales, el recurso cada vez mayor a la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades, al derribar las barreras y las distancias”, expresó el pontífice. Sin embargo, contrapuso que “las relaciones tienden a volverse cada vez menos personales, cada vez más virtuales, y corremos el riesgo de acostumbrarnos a delegar en los algoritmos decisiones que solo compiten a la conciencia humana”.

En paralelo a los discursos públicos, la Santa Sede ha intensificado sus gestiones diplomáticas para promover una gobernanza internacional multilimbos que priorice la dignidad humana en ámbitos sensibles como el uso bélico y nuclear, los derechos culturales y la creación artística.

Tomado de El Colombiano.

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