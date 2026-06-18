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Piden indulto humanitario para el expresidente peruano Alejandro Toledo
Su esposa, Eliane Karp, solicitó al próximo mandatario de Perú concederle el beneficio por razones de salud.
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crojas
Piden indulto humanitario para el expresidente peruano Alejandro Toledo
Colprensa
Colprensa
Jueves, 18 de Junio de 2026

La ex primera dama de Perú Eliane Karp ha solicitado al próximo presidente del país el indulto humanitario para su esposo y expresidente Alejandro Toledo, quien cumple una pena de 20 años de prisión por delitos de corrupción en la cárcel de Barbadillo, donde consuman sus condenas otros antiguos jefes de Estado.

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Karp se ha dirigido "a cualquiera que gane" estas elecciones, que actualmente con más del 99,3% de las actas escrutadas sería la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, apelando a su condición de "seres humanos", así como a su "misericordia", e incluso "que escuchen al Papa", y tengan "clemencia" con Toledo.

Que "lo manden a casa y a la clínica que necesita", ha reclamado Karp desde Israel, en una entrevista para la cadena Panamericana. Así, ha asegurado que detrás de esta petición no se esconde ningún intento por evadir la responsabilidad de Toledo, sino tan solo poder pasar su grave enfermedad en un entorno propicio.

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Toledo (2001-2006) fue condenado a finales de 2024 a 20 años y seis meses de cárcel por corrupción en el marco del caso 'Interoceánica Sur', que implica a la constructora brasileña Odebrecht, presente en numerosas tramas corruptas por toda la región. La sentencia señala que recibió 35 millones de dólares a cambio de entregar a esta empresa la licitación para levantar los tramos 2 y 3 de dicha vía.

El estado de salud de Toledo, que tiene ahora 80 años, ha sido una cuestión recurrente durante todo el proceso. Este año, un informe médico presentado por la familia expuso que requiere hospitalización inmediata y enumeró diferentes dolencias, así como la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio o una arritmia cardíaca grave si continúa bajo este régimen.

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