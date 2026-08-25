Indicadores de Jeremías | Claudia López advierte los riesgos para la democracia con De la Espriella

Protección del páramo Santurbán

La protección del páramo de Santurbán no debe tener pausa alguna. Tiene que corresponder a una veeduría permanente de parte de la comunidad, a fin de que las decisiones oficiales que se tomen sobre ese patrimonio dispensado por la naturaleza para beneficio colectivo no se inclinen por el favorecimiento a intereses particulares de empresas que buscan privilegios.

La explotación de la minería en el entorno del páramo, como se ha intentado en más de una ocasión no se debe admitir, pues equivaldría a destruir la reserva hídrica que desde allí irriga a la comunidad de los Santanderes.

Invitados nacionales a Fiesta del Libro

Los invitados nacionales a la Fiesta del Libro de Cúcuta son : Patricia Lara, Mabel Lara, Laura Restrepo, William Ospina, Pilar Lozano, Adriana Eslava, William Arias, Heidi Muskus, Keco Olano, Amalia Low, Florencio Sánchez, Karime Bernal Lobo, Manolo Bellón, María Elvira Samper, Nacarid Portal, María del Sol Peralta, Lina Ríos, Andrés Ruiz Zuluaga, Yolanda Ruiz, Marce La Recicladora, Michell B. Flóres, Carolina Andújar, Mariángela Urbina, Elizabeth Castillo Vargas, Padre Antún Ramos Cuesta, José A. Hofmann Delvalle, Manuela Moreno, Doctora Vanessa Benjumea, Carlos Oquendo, Sara Mesa Vélez, Jhon Torres Martínez, Sans Reyes, Juanse Laverde, Francisco de Roux, Mario Villalobos Osorio, Claudia Palacios, Emanuel Restrepo, Andrea Novoa, Evelio Rosero, Nicolás Samper, Darlis Stefany.

Claudia López advierte los riesgos para la democracia con De la Espriella

En la entrevista de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, concedida al programa A Fondo, de la periodista María Jimena Duzán, uno de los temas tratados fue la proyección del gobierno que desde el 7 de agosto (2026) preside en Colombia el abogado Abelardo Gabriel de la Espriella.

Claudia López dijo que con De la Espriella estaba en riesgo la democracia en Colombia, por lo que él mismo ha dicho que podrá en marcha durante su mandato. Son cambios que afectarán políticas sociales y la eliminación de instituciones que hacen parte del engranaje institucional de Colombia.

López se declaró progresista, aunque no hace parte del Pacto Histórico y consideró que todas las corrientes que defienden la democracia deben unir sus acciones para evitar que el país sea copado por la derecha.

De la Espriella señala a Dios por el terremoto que ha sufrido Colombia

Con sujeción a principios religiosos que alimentan sus creencias, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, señaló a Dios como quien dispuso el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto con efectos de extrema destrucción de vidas y bienes, más afectación de espacios naturales.

Lo dicho por el mandatario también relacionó el desastre con su llegada al desempeño del gobierno.

El hecho del terremoto que De la Espriella le imputa a Dios pone en evidencia su tendencia a magnificar su función de gobierno como predestinado.

Colegio Pedagógico Ofelia Villamizar programa Festival del Folclor 2026

Para el 6 de septiembre, a partir de las 10:00 de la mañana, está programado en Cúcuta el Festival del Folclor 2026, el cual incluye interpretación de temas musicales y bailes de la tradición regional. Lo organiza el colegio Pedagógico Ofelia Villamizar y se realiza en el coliseo Centro de Integración Ciudadana de Prados del Este.

El evento tiene el apoyo de la Secretaría de Deportes de Cúcuta.

La rectora de la institución educativa, Esmeralda Cárdenas, celebró como aporte a la cultura este acto.

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