Wadith Manzur fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá

El senador electo Wadith Manzur fue trasladado desde la Escuela de Carabineros a la cárcel La Picota de Bogotá. Su traslado está relacionado con la propuesta del Gobierno de mover a quienes se encuentran detenidos por corrupción en instalaciones policiales o militares.



Manzur permanecía privado de la libertad desde marzo de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura. Según la investigación, el congresista habría aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito externo.

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La Corte Suprema señaló que "en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar".



Además de Manzur, según reveló el diario El Tiempo, Hecson Alexys Benito Castro, exgobernador de Vichada, también ha sido trasladado a la Picota. Al igual que el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, y los condenados Álex Vernot y Emiro Rojas.



Los traslados tienen como origen la declaración del presidente De la Espriella. “He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”, afirmó.

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