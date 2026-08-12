Ataque con explosivos al Ejército en Huila deja un suboficial muerto y varios soldados heridos

Un suboficial muerto y varios soldados heridos dejó un ataque con explosivos contra la Novena Brigada del Ejército en el municipio de Algeciras, Huila.



Los uniformados fueron atacados cuando se dirigían a atender el hallazgo de un cilindro sobre la vía que conduce de ese munipio hacia El Paraíso, en inmediaciones de la vereda El Quebradón.



Un helicóptero UH-60 de la Aviación del Ejército se desplazó al lugar para apoyar la evacuación y traslado de los heridos hacia Neiva.

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"Rechazamos contundentemente este vil ataque contra nuestros soldados, quienes cumplían una misión para proteger a la población y brindar la seguridad en el territorio", manifestó la institución.



En la zona continúan las operaciones militares para recuperar la seguridad y localizar a los responsables del ataque.