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Ejército destruye depósito con explosivos que serían usados en atentados en Meta
El material pertenecía, según las autoridades, a la Estructura Ever Castro y habría sido preparado para cometer acciones terroristas durante la posesión presidencial.
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crojas
Ejército destruye depósito con explosivos que serían usados en atentados en Meta
Colprensa
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Jueves, 13 de Agosto de 2026

El Ejército nacional detectó y destruyó un depósito de material explosivo que la Estructura Ever Castro, del Bloque Jorge Suárez Briceño, había preparado para usar en acciones terroristas que se iban a llevar a cabo en la región de La Macarena, Meta, el pasado 7 de agosto.

El depósito ilegal fue hallado por tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 35, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, en la vereda Bocana Caño Gringo, zona rural de La Macarena.

Descubra: Lo habrían sacado de su casa para matarlo, en la vía entre El Zulia y Tibú

Contenía 130 detonadores ineléctricos, 8 recipientes con pólvora negra, 11 medios de lanzamiento tipo cilindro y 101 artefactos explosivos. De estos últimos, 61 se encontraban cebados y cableados con detonadores eléctricos.

Según informó el Ejército, los elementos pertenecerían al Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Ever Castro, que los había preparado para cometer atentados terroristas el pasado 7 de agosto, fecha en que se realizó la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

La Fuerza Pública registró al menos nueve ataques terroristas en seis departamentos en las horas previas a la posesión de De la Espriella el pasado viernes.

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