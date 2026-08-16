¿Por qué mataron a Wilson González? Esto se sabe del crimen del exalcalde de Rionegro, Santander

Con disparos a quemarropa, a eso de las 10 de la noche de este viernes 14 de agosto, asesinaron a Wilson Vicente González Reyes, exalcalde del municipio de Rionegro, Santander. Todo sucedió cuando dos sicarios en motocicleta lo abordaron sorpresivamente para ejecutarlo, según informaron las autoridades este sábado 15.

A través de esa ráfaga letal acabaron con la vida del exmandatario municipal, quien al momento de su muerte no solo figuraba como víctima de un crimen planificado, sino también como un prófugo perseguido por la justicia colombiana.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desplegaron un operativo especial para recopilar pruebas, analizar cámaras de seguridad e identificar a los autores materiales e intelectuales. La versión inicial sobre los dos atacantes en motocicleta permanece bajo verificación formal para determinar con precisión las circunstancias y los móviles detrás del asesinato.

“En este momento tenemos a un grupo de la Sijín adelantando la inspección y las primeras indagaciones. En el sitio no hay señal y estoy esperando el reporte”, informó a Vanguardia el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

Asimismo, la alcaldía de Rionegro, Santander, lamentó la muerte del exmandatario. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento de dolor...”, expresaron este sábado.

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De la alcaldía a los expedientes criminales

González Reyes gobernó Rionegro en el periodo 2016-2019. Su trayectoria política quedó eclipsada en mayo de 2019, cuando agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo capturaron.

Los cargos en su contra incluían concierto para delinquir y homicidio, vinculándolo directamente con estructuras criminales y con varios asesinatos perpetrados en el departamento de Santander.

Entre los expedientes más graves atribuidos al exmandatario figura el homicidio del subintendente de la Policía Nacional Gustavo Guerrero González, de 39 años, baleado el 2 de septiembre de 2007 en el barrio Molinos Bajos de Floridablanca.

Asimismo, la Fiscalía lo procesó por la muerte de Víctor Humberto Rico Florián, conocido con los alias de ‘El Soldado’ o ‘La Chiva’, ultimado en agosto de 2007 en la vía entre Girón y Café Madrid.

Reincidencia, fuga y reaparición en redes

El panorama judicial del exalcalde empeoró en el año 2023. Un juez de control de garantías revocó su libertad y ordenó su reingreso a prisión tras la presentación de nuevos elementos probatorios, los cuales incluían evidencias sobre presuntas amenazas contra una funcionaria del CTI.

González Reyes decidió desobedecer la orden judicial y pasó a la clandestinidad, evadiendo los requerimientos por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Luego apareció en un video en diferentes plataformas digitales, generando una fuerte controversia en el ámbito político regional.

Pese a ser buscado por los organismos de seguridad, en octubre de 2023 el prófugo reapareció en esa grabación difundida en redes sociales respaldando públicamente a Johany Santana Muñoz, candidato de ese momento a la Alcaldía de Rionegro.

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