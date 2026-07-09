De la Espriella designa a Carolina Gómez y Miller Soto como voceros oficiales

Una periodista de Arauca y un abogado que perdió la movilidad de sus piernas durante un secuestro a los 15 años de edad serán los voceros oficiales del Gobierno de Abelardo de la Espriella.



Carolina Gómez y Miller Soto serán “los únicos voceros autorizados para emitir declaraciones oficiales en representación del Gobierno”, según informó un comunicado emitido por el equipo del presidente electo.

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La comunicación agregó que “en adelante, toda la información relacionada con las decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente electo, de los ministros designados y del equipo de gobierno será divulgada exclusivamente a través de la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y de la Oficina de Prensa”.



Según explicó el equipo de De la Espriella, esta medida busca garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos.



Los voceros presidenciales



De acuerdo con la información oficial, Carolina Gómez es una periodista, presentadora y productora de TV de Arauca, que además es columnista, emprendedora y relacionista pública.

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“Quiero darle un mensaje de confianza a los periodistas del país y a la prensa. Yo soy parte de los 'nunca', de esas personas que nacen en las regiones que nunca habían sido escuchadas, que trabajan para poder estudiar”, declaró la nueva vocera presidencial.



Soto, por su parte, es un abogado con doctorado, docente y activista guajiro, que a los 15 años perdió la movilidad de sus piernas en un secuestro. Recibió un disparo en medio de un cruce de fuego entre secuestradores y autoridades.



Fue el concejal más joven de Barranquilla a los 19 años y, más tarde estudió en Italia un doctorado en Derecho y Economía. Ha sido analista jurídico, político y consultor en educación, ciencia y tecnología.

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