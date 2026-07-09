Unidad para las Víctimas lanza nueva aplicación con IA para caracterizar a la población afectada

La Unidad para las Víctimas modernizó su herramienta de campo, luegio que oficializara el lanzamiento de la nueva versión de la aplicación móvil Sicav (Sistema de Caracterización de Víctimas), una actualización que reemplaza la antigua plataforma "SRNI Encuestador" y que introduce mejoras en seguridad, eficiencia y experiencia de usuario para los equipos que recorren el territorio nacional caracterizando a la población afectada por el conflicto armado.

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La aplicación incorpora autenticación biométrica mediante huella o reconocimiento facial, siempre con autorización de la persona usuaria. También permite la búsqueda por documento para verificar si una persona está habilitada para la caracterización, el registro completo de los integrantes del hogar —incluidos titulares, miembros, tutores y cuidadores— y ocho instrumentos oficiales precargados con formularios inteligentes que presentan únicamente las preguntas aplicables según cada caso.



Uno de los avances más relevantes es el asistente de voz basado en inteligencia artificial que facilita el registro de respuestas durante las entrevistas, con el consentimiento de la persona entrevistada. La herramienta también permite trabajar completamente sin conexión a internet, una funcionalidad clave para que los equipos territoriales desarrollen jornadas de caracterización en zonas rurales y apartadas donde la conectividad es limitada o inexistente. Una vez el dispositivo recupera señal, la información se sincroniza automáticamente.

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"Sicav es un avance tecnológico que fortalece la capacidad institucional para llegar a más territorios con procesos de caracterización más ágiles, seguros y eficientes, permitiéndonos contar con información confiable para orientar la atención y la reparación integral de las víctimas", indicó Óscar Andrés Manosalva, subdirector de la Red Nacional de Información.



La actualización incorpora además una barra de progreso que refleja el avance real del diligenciamiento de los formularios, mejorando la experiencia de uso y facilitando el seguimiento de cada entrevista.

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La información obtenida a través de Sicav permitirá identificar con mayor precisión las condiciones de vulnerabilidad, las necesidades y el acceso efectivo a derechos de la población víctima, proporcionando insumos para la planeación institucional, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en los niveles nacional y territorial.



El lanzamiento se produce en un contexto donde la reparación integral a las víctimas del conflicto armado sigue siendo uno de los puntos más rezagados de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, con millones de víctimas aún pendientes de ser caracterizadas y atendidas por el sistema estatal.

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