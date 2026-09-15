De la Espriella ordena trasladar a 120 cabecillas de Buenaventura a otras cárceles

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el traslado de más de 100 jefes de bandas de Buenaventura que siguen extorsionando desde las cárceles.

Durante su visita al puerto, el presidente insistió en su premisa de continuar apoyando a Buenaventura y de entregarle herramientas para su crecimiento tras el terremoto.

En medio de su política de seguridad aseguró que se dio la orden al director del INPEC para que "mueva los 120 bandidos que tiene azotada a la región" para trasladarlos a otras cárceles.

"Son tipos que siguen siendo jefes en las cárceles, se les acabó eso. Bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la santa cruz para que no sigan atacando al pueblo", añadió.

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Esta decisión se suma a la captura de Jonathan Orobio, alias “Menor”, cabecilla zonal de Los Chiquillos en la comuna 10 de Buenaventura, quien llevaba 12 años de trayectoria criminal, registrando 7 anotaciones judiciales y es requerido por homicidio agravado.

Ayudas para Buenaventura

La presencia del presidente en Buenaventura tiene la finalidad de entregar viviendas y apoyos económicos a los principales afectados por el terremoto.

Estos apoyos, según el presidente, tienen una inversión superior a los 4.062 millones de pesos para beneficiar a cerca 3.867 beneficiarios afectados y ya registrados en el registro de víctimas.

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Estas ayudas se suman a los más de 772 millones de pesos, que de la mano de la gobernación del Valle del Cauca y de sectores privados, se entregarán para otros territorios del departamento.

El jefe de Estado aseguró que la entrega de la primera vivienda realizada hoy en Buenaventura tras el terremoto es el inicio de 235 viviendas más que se planean entregar para municipios como Argelia el águila y El Cairo, con apoyo de la gobernación.

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Además, anunció que en las próximas horas se espera la llegada del buque de apoyo logístico ARC La Guajira, que llegará al puerto de Buenaventura para entregar ayudas humanitarias por valor de 1.7 millones de dólares, que fueron recolectadas desde los Estados Unidos.

En su mensaje, aseguró que este no es una muestra de solidaridad, sino también de la importancia de la capacidad logística del Estado colombiano que se pueda mejorar con el puerto de Buenaventura, que ha sido abandonado por el estado.

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