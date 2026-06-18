FLIP acusa a Abelardo de la Espriella de deslegitimar a la prensa y estigmatizar a periodistas

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo fuertes críticas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, por el trato que ha dado a los periodistas por las investigaciones que han hecho en su contra.



El caso más reciente, sobre el que se pronunció la Fundación, es el de la revista Cambio, a propósito del artículo “Campaña de Abelardo de la Espriella registró pagos por 1.299 millones a una empresa fantasma”, que denuncia supuestos vínculos del candidato con una empresa con la que habría hecho millonarias contrataciones a pesar de que por tres años no realizó ningún tipo de operaciones comerciales y solo hasta hace poco revivió jurídicamente.



Según la FLIP, De la Espriella y su abogado, Germán Calderón España, "aseguraron sin pruebas que el medio publicó información falsa" y lo acusaron de participar en un juego sucio contra la campaña.



También calificaron al periodista Daniel Coronell como un “periodista activista ideológico de izquierda”.

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En una entrevista con Noticias Caracol, De La Espriella aseguró también que hay periodistas que ejercen proselitismo político. "A esos no les va a ir bien en mi gobierno”, dijo.



Sostuvo la organización que este tipo de afirmaciones sugieren un trato diferenciado hacia periodistas en función de sus opiniones y recordó que ningún gobernante puede condicionar las garantías para el ejercicio periodístico a la simpatía que tengan .



"El patrón de ataques de Abelardo de la Espriella en contra de la prensa es evidente: descalificaciones públicas, señalamientos sobre presuntas agendas políticas, acoso judicial contra periodistas, cuestionamientos infundados a la independencia y acciones orientadas a deslegitimar el trabajo periodístico sobre asuntos de interés público relacionados con su candidatura", manifestó.



La Fundación reiteró sus llamados al candidato para que se abstenga de estigmatizar a la prensa.



"La democracia requiere gobernantes capaces de proteger a toda la prensa, no únicamente a aquella que les resulta favorable", agregó.