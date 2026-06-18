La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
FLIP acusa a Abelardo de la Espriella de deslegitimar a la prensa y estigmatizar a periodistas
La Fundación para la Libertad de Prensa cuestionó las declaraciones del candidato presidencial contra medios y periodistas que han investigado su campaña.
Authored by
dsifontes
El candidato presidencial Abelardo de La Espriella visita Cúcuta
Colprensa
Colprensa
Jueves, 18 de Junio de 2026

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo fuertes críticas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, por el trato que ha dado a los periodistas por las investigaciones que han hecho en su contra.

El caso más reciente, sobre el que se pronunció la Fundación, es el de la revista Cambio, a propósito del artículo “Campaña de Abelardo de la Espriella registró pagos por 1.299 millones a una empresa fantasma”, que denuncia supuestos vínculos del candidato con una empresa con la que habría hecho millonarias contrataciones a pesar de que por tres años no realizó ningún tipo de operaciones comerciales y solo hasta hace poco revivió jurídicamente.

Según la FLIP, De la Espriella y su abogado, Germán Calderón España, "aseguraron sin pruebas que el medio publicó información falsa" y lo acusaron de participar en un juego sucio contra la campaña.

También calificaron al periodista Daniel Coronell como un “periodista activista ideológico de izquierda”.

Lea aquí: Congresistas demócratas de EE. UU. piden investigar a Abelardo de la Espriella por presuntos vínculos irregulares

En una entrevista con Noticias Caracol, De La Espriella aseguró también que hay periodistas que ejercen proselitismo político. "A esos no les va a ir bien en mi gobierno”, dijo.

Sostuvo la organización que este tipo de afirmaciones sugieren un trato diferenciado hacia periodistas en función de sus opiniones y recordó que ningún gobernante puede condicionar las garantías para el ejercicio periodístico a la simpatía que tengan .

"El patrón de ataques de Abelardo de la Espriella en contra de la prensa es evidente: descalificaciones públicas, señalamientos sobre presuntas agendas políticas, acoso judicial contra periodistas, cuestionamientos infundados a la independencia y acciones orientadas a deslegitimar el trabajo periodístico sobre asuntos de interés público relacionados con su candidatura", manifestó.

La Fundación reiteró sus llamados al candidato para que se abstenga de estigmatizar a la prensa.

"La democracia requiere gobernantes capaces de proteger a toda la prensa, no únicamente a aquella que les resulta favorable", agregó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Selección Colombia vs Uzbekistán. Daniel Muñoz y Luis Díaz 17-06-26.
Selección Colombia vs Uzbekistán. Daniel Muñoz y Luis Díaz 17-06-26.
Colombia comenzó el Mundial con victoria y liderato
Gustavo Contreras Sabogal
Asesinato Edmundo Andrade
Asesinato Edmundo Andrade
¿Un mensaje de muerte para los Andrade? El posible vínculo entre el asesinato de don Edmundo y el del periodista Cristian Herrera en Cúcuta
La Opinión
La SAE recuperó bien del norcotráfico para reforzar seguridad de Norte de Santander con el Gaula Militar/Foto Cortesía
La SAE recuperó bien del norcotráfico para reforzar seguridad de Norte de Santander con el Gaula Militar/Foto Cortesía
En Cúcuta, un bien del narcotráfico pasa a fortalecer la lucha contra la extorsión y el secuestro
La Opinión