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Supersalud reporta reducción del 22% en quejas por entrega de medicamentos
La entidad atribuyó la disminución de las PQR a las labores de inspección y vigilancia en todo el país, mientras continúa con visitas a más de 300 dispensarios.
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crojas
Medicamentos
Colprensa
Colprensa
Jueves, 18 de Junio de 2026

La Superintendencia Nacional de Salud informó que en los últimos tres meses, las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) relacionadas con la entrega de medicamentos se redujeron en un 22% a nivel nacional.

Así lo informó la institución, al destacar que estos resultados son producto de la gestión de las acciones de seguimiento, inspección y vigilancia sobre las barreras que afectan el acceso oportuno de los usuarios a sus tratamientos.

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Como parte de estas acciones, la Supersalud realizó una jornada de inspección y seguimiento en el dispensario de medicamentos de Ramédicas en la capital del país, donde se evidenciaron casos de medicamentos formulados que no se encontraban cargados en el sistema de dispensación, situación que impedía su entrega efectiva a algunos usuarios.

Ante los hallazgos de la jornada de inspección, los funcionarios de la Supersalud solicitaron la adopción de medidas inmediatas para garantizar la continuidad de los tratamientos y mejorar la atención a los afiliados.

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“La instrucción del presidente, Gustavo Petro, y del superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, ha sido clara: los medicamentos se entregan. En el marco del Plan 100 estamos visitando esta semana más de 300 dispensarios en 30 departamentos del país para verificar en territorio que los usuarios reciban oportunamente sus tratamientos”, indicó Juan David Duque, delegado para la Protección al Usuario.

“Seguimos realizando una tarea exhaustiva de inspección, vigilancia y seguimiento que ya nos ha permitido reducir en un 22% las PQR relacionadas con medicamentos en todo el territorio nacional. Sin embargo, continuaremos recorriendo el país para eliminar barreras y garantizar que los usuarios accedan efectivamente a los servicios y tecnologías en salud que necesitan”, concluyó el funcionario de la Supersalud

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