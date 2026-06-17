La licencia de conducción cambia en Colombia: así funcionará el sistema por puntos

El Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que crea el sistema de licencia de conducción por puntos, una iniciativa que busca reducir la accidentalidad y sancionar de manera más estricta a quienes incumplan las normas de tránsito.

La propuesta, que aún debe pasar por el proceso de conciliación y recibir la sanción presidencial para convertirse en ley, transformará la forma en que se controla el comportamiento de los conductores. Bajo este modelo, cada ciudadano tendrá un puntaje asignado en su licencia, el cual disminuirá cada vez que cometa infracciones de tránsito.

La medida se inspira en sistemas que ya funcionan en varios países y tiene como objetivo promover una cultura vial más responsable, premiando a quienes respeten las normas y castigando a los infractores reincidentes.

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¿Cómo funcionará la licencia de conducción por puntos en Colombia?

De acuerdo con el proyecto aprobado, cada conductor recibirá inicialmente una base de 26 puntos. Estos se irán descontando según la gravedad de las infracciones cometidas.

Las faltas consideradas menores restarán cuatro puntos, mientras que las infracciones graves, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, podrán descontar hasta 10 puntos de la licencia.

Si un conductor pierde la totalidad de sus puntos y llega a cero, la licencia será suspendida automáticamente durante nueve meses. Sobre este mecanismo, el senador del Partido de la U, Julio Alberto Elías, explicó: “Si no cometes infracciones de tránsito durante un año, se te asigna la totalidad de las funciones para conducir. Si cometes infracciones, se restablece la licencia a los dos años. O sea, a los dos años tendrás tu licencia plena para conducir”.

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El congresista agregó que durante ese tiempo existirán restricciones específicas para algunos conductores: “Mientras tanto tendrás algunas limitaciones como: límites de velocidad en vías nacionales, conducir con muchos pasajeros dependiendo del vehículo. Tendrás algunas limitaciones para conducir cuando tu licencia es de novato”.

Además, detalló el sistema de pérdida de puntos: “Para las infracciones que son menores, puedes perder cuatro puntos. Para las infracciones mayores, como por ejemplo conducir en estado de embriaguez, puedes perder hasta 10 puntos. A la licencia inicialmente se le asignarán 26 puntos. A medida que vas cometiendo infracciones, vas perdiendo puntos. Cuando llegas a cero, se cancela la licencia por nueve meses”.

La iniciativa también contempla sanciones progresivas para quienes reincidan. Según Elías, “A los nueve meses se te restablecen los puntos y nuevamente comienzas a perderlos. Si la vuelves a perder hasta cero, se te cancela por 12 meses. Y si la llegas a perder por una tercera vez, se te cancela de por vida la licencia”.

Otro de los cambios relevantes es la creación de la figura del conductor principiante. Quienes obtengan su licencia por primera vez deberán cumplir un periodo de prueba de un año. Si durante ese tiempo no registran infracciones, accederán a una licencia plena. En caso contrario, deberán esperar dos años adicionales para obtenerla.

Durante ese periodo tendrán restricciones especiales, entre ellas límites de velocidad más estrictos, un número máximo de pasajeros permitido y la obligación de portar un distintivo visible que los identifique como conductores novatos.

Durante la discusión legislativa también fue eliminada una de las propuestas que más controversia generó: la creación de un seguro obligatorio adicional al Soat. “Esto no tiene nada que ver con el Soat ni con otro seguro obligatorio”, aclaró Julio Alberto Elías.

Con este modelo, Colombia se alinea con la tendencia internacional de vincular la permanencia del derecho a conducir con el comportamiento de los ciudadanos al volante, buscando reducir accidentes y fortalecer la seguridad vial en el país.

Con información de El Universal

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