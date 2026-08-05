Mindefensa admite que el fusil Jaguar no es confiable y evalúa reemplazarlo

La promesa del Gobierno de impulsar la soberanía militar con el fusil Jaguar quedó bajo presión tras confirmarse fallas en su fabricación. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este martes 4 de agosto, que el fusil Jaguar, desarrollado por la Industria Militar (Indumil), presenta fallas en su fabricación y ensamblaje que impiden su incorporación a las Fuerzas Militares y la Policía.

El funcionario admitió que el proyecto todavía no ofrece las garantías de seguridad exigidas para un arma de dotación oficial: "Hay problemas para la producción del Jaguar. No está a punto para que sea totalmente confiable, como se requiere con los estándares de la Fuerza Militar y la Policía Nacional. Y hasta que no esté confiable, pues no se da", afirmó Sánchez en entrevista con Radio Blu.

El ministro explicó que el fusil “presentó unas novedades” durante su desarrollo y que el Gobierno esperaba que estas pudieran solucionarse rápidamente para avanzar con su adquisición.

"La instrucción que di fue avanzar con ese proyecto. Si para el 30 de noviembre está listo y es 100 % confiable, como lo requieren las Fuerzas Militares y la Policía Nacional , se adquirirá. De lo contrario, se comprará otro fusil”, sosten.

Aunque descartó que el proyecto haya sido cancelado definitivamente, confirmó que el Ministerio ya ordenó avanzar en una alternativa paralela: “No se ha abortado. Pero sí se dio la orden también de avanzar en otra línea de adquisición.Es decir, avanzamos con este; si se llega a dar, lo ejecutamos; Avanzamos con un proveedor externo para otro fusil.Y lo que sea más rentable para la Fuerza Pública”, explicó.

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Sánchez atribuyó las fallas a la “caja de mecanismos”, una pieza que, según se explicó, habría sido fabricada en polímero cuando debía utilizar otro material, además de problemas durante el ensamblaje del arma tras unas pruebas.“Cuando estaban armando nuevamente después de unas pruebas, no quedó bien asegurado el armamento y generó una explosión. Otro también de una alineación con un proveedor, que son fallas que es necesario corregir”, indicó.

El fusil Jaguar de Petro: la promesa de soberanía militar que quedó en duda por fallas técnicas

El Jaguar comenzó a desarrollarse en 2020 como uno de los proyectos estratégicos de Indumil para disminuir la dependencia de fusiles fabricado en Israel y Estados Unidos . El pasado 8 de mayo, el presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el arma en Soacha como parte de su apuesta por fortalecer la industria de defensa y “convertir a Colombia en exportador de armamento”.

En ese momento, la ingeniería de Indumil María Cecilia Puin Caro explicó que el diseño incorporaba las tendencias más recientes del mercado internacional.El fusil fue construido con 26 piezas de polímero de alta resistencia, lo que permitía reducir cerca de un 20 % su peso frente al tradicional Galil.

Pero el 14 de mayo, durante las pruebas de validación técnica realizadas en el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), en Nilo (Cundinamarca), dos uniformados resultaron lesionados tras la explosión de dos fusiles Jaguar que presentaron fallas durante los ejercicios, un incidente revelado por EL COLOMBIANO.

En ese momento, Indumil calificó lo ocurrido como un “incidente menor” atribuido a una liberación no controlada de gases. Sin embargo,un informe técnico reservado de las Fuerzas Militares revelado por La FM expuso mayores cuestionamientos sobre el diseño y funcionamiento del fusil Jaguar.

Según ese documento, el Jaguar presentó fallas de acerrojamiento que ocasionaron detonaciones fuera de la recámara, riesgos en el sistema de fijación del cañón y un recalentamiento excesivo del guardamano durante el fuego sostenido, aspectos que comprometían la seguridad del usuario.

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El costo del fusil Jaguar también genera dudas frente a otras alternativas militares

Mientras Indumil sostenía que el Ejército requería alrededor de 13.000 fusiles por un valor cercano a los 96.000 millones de pesos, la institución militar aseguró que no existían recursos asignados ni un plan de compra aprobado para 2025 o 2026.

Además, Análisis técnicos conocidos en medio de la controversia señalan que el Jaguar tendría un costo superior al de alternativas como el fusil estadounidense M4A1, lo que también abrió el debate sobre la conveniencia de continuar con el proyecto frente a opciones ya probadas en combate.

Con el plazo fijado para el 30 de noviembre, se mantiene abierta una última oportunidad para el Jaguar. Si Indumil logra corregir las fallas y demostrar que el arma cumple con los estándares de seguridad y confiabilidad exigidos por la Fuerza Pública,el proyecto seguirá adelante. De lo contrario, Colombia recurrirá a un proveedor extranjero para reemplazar al fusil Galil en las Fuerzas Militares.

Tomado de El Colombiano.

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