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Mintic activa plan de contingencia para garantizar las comunicaciones tras terremoto
El Gobierno habilitó medidas para evitar el colapso de las redes, incluyendo llamadas gratuitas a líneas de emergencia.
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crojas
Mintic activa plan de contingencia para garantizar las comunicaciones tras terremoto
Colprensa
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Viernes, 14 de Agosto de 2026

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) activó un plan de contingencia sectorial para garantizar la conectividad en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, con medidas que incluyen la apertura temporal del espectro radioeléctrico, la obligatoriedad de interconexión entre operadores y la gratuidad de las llamadas a las líneas de emergencia incluso para usuarios sin saldo.

La ministra TIC, Alexandra Falla, lidera la respuesta del sector y coordina acciones con entidades públicas y privadas para evitar el colapso de las redes en el suroccidente del país, donde el movimiento telúrico dañó infraestructura y generó congestión en los servicios de voz y datos.

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En el frente regulatorio, la Agencia Nacional del Espectro definió una banda de frecuencias sin uso para autorizar de manera temporal la operación complementaria entre redes terrestres y satélites, una tecnología conocida como Direct to Device que permitiría la conexión satelital directa a los celulares de los usuarios.

Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones fue habilitada para ordenar condiciones provisionales de acceso, uso e interconexión entre operadores, con el fin de que compartan infraestructura disponible en las zonas donde alguna red haya quedado fuera de servicio.

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Para los ciudadanos, el Ministerio estableció la gratuidad en las llamadas al 123 y a las demás líneas de emergencia, incluso cuando los usuarios estén sin saldo o tengan el servicio suspendido. Los operadores móviles también habilitaron llamadas gratuitas entre usuarios y autoridades, mientras se recomienda el uso de mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea cuando la red de voz presente saturación.

El Sistema de Medios Públicos y las emisoras de Radio Nacional de Colombia mantienen una cobertura permanente desde las regiones afectadas para entregar información veraz sobre las afectaciones, orientar a la población y divulgar los canales autorizados para recibir ayuda.

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Paralelamente, el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones realiza un seguimiento continuo de la disponibilidad de la infraestructura y los servicios en las zonas críticas, en coordinación con los prestadores de telecomunicaciones.

Como respaldo técnico ante un posible colapso total, el Ministerio analiza junto a la comunidad de radioaficionados la activación de infraestructura de repetición y enlaces en bandas HF, VHF y UHF para soportar comunicaciones de voz, datos y coordinación logística, una alternativa que aún está sujeta a evaluación técnica, operativa y jurídica antes de su implementación.

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