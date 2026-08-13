No cancelen: gobernadora del Chocó pide a turistas mantener planes para ver ballenas

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, le hizo una solicitud a los turistas que tienen planes para visitar este departamento y disfrutar de uno de los espectáculos de la temporada: el avistamiento de ballenas en el Pacífico.

Pese al movimiento de tierra que hubo el pasado lunes, 10 de agosto, donde un temblor de 7,4 de magnitud devastó gran parte del centro y suroccidente del país, por cuestiones de la naturaleza, en la región se aproxima uno de los momentos más esperados por turistas y es ver la llegada de las ballenas que cruzan el Pacífico colombiano en un viaje de aproximadamente 8.500 kilómetros.

Estos mamíferos suelen llegar desde el mes de julio. Sin embargo, es agosto y septiembre donde se llega a congregar el mayor número de ballenas, pues en estos meses la probabilidad de avistamiento exitoso es de un 90 %. Su arribo a aguas colombianas se debe a su búsqueda por aguas cálidas. Debido al invierno del hemisferio sur, buscan un mar con temperaturas de 28 °C, que es el promedio con el que mantiene el mar del Pacífico a mediados del año.

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Ante ese escenario, la mandataria chocoana hizo una petición en unas declaraciones dadas a la revista Semana. “Si tenía programación, reserva en la temporada de ballenas, no lo cancelen, no desprotejan a las familias que viven del turismo”, expresó ante el medio mencionado.

Córdoba hizo esta petición resaltando que zonas como Nuquí, Bahía Solano o Juradó no alcanzaron a ser afectadas de la misma manera como sí pasó en otros municipios de Chocó. En estos lugares, la infraestructura hotelera y los aeropuertos están funcionando con normalidad.

En este departamento ubicado al occidente del país se han registrado 29 de 31 municipios afectados, sin embargo, las zonas que concentran la mayor atención por su crisis humanitaria son San José del Palmar, epicentro del terremoto; Quibdó, su capital; Istmina; Sipí y el Litoral de San Juan.

El último reporte también evidencia que hay 1.144 viviendas destruidas, 8.868 averiadas y 7 puentes vehiculares afectados. En medio de la tragedia, un dato positivo es que en este departamento ya no hay personas reportadas como desaparecidas, pues el día de ayer, miércoles 12 de agosto, se completó la búsqueda.

Tomado de El Colombiano.

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