No puedo acompañar una narrativa de fraude: Laura Sarabia le pide a Petro y Cepeda respetar la democracia

Tras el cierre de la jornada electoral de colombianos en el exterior, la embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que pidió respetar los resultados de las urnas y cuestionó los llamados a deslegitimar el proceso.

El pronunciamiento se conoció luego de la votación en el consulado de Londres, donde más de 10.000 ciudadanos colombianos acudieron a ejercer su derecho. “Acabamos de cerrar las urnas aquí en Londres y más de 10.000 colombianos se acercaron aquí al consulado a ejercer su derecho al voto”, afirmó en un video publicado en su cuenta de X.

En su mensaje, Sarabia destacó el comportamiento de los votantes en el exterior y marcó distancia de los discursos que ponen en duda la transparencia del proceso electoral; rechazó cualquier señalamiento de fraude, en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro no ha reconocido los resultados de la segunda vuelta.

“Y hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude ni mucho menos de deslegitimación alguna a nuestras instituciones o al que piensa distinto a mí”, expresó.

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La exministra de Relaciones Exteriores también se refirió a su trayectoria política anterior y a su relación con el actual gobierno, en un tono de autocrítica: “Hace cuatro años acompañé un proyecto político con la esperanza genuina de contribuir al cambio para Colombia. Y en ese camino cometimos aciertos, pero también cometimos errores. Y me incluyo sin reservas en esa reflexión (...) Los ciudadanos hablaron a través de las urnas. Y esa decisión, cualquiera que sea, merece respeto”, afirmó.

En el mismo video, insistió en que la democracia no puede depender del resultado electoral. “La democracia no puede ser un valor que defendamos solo cuando el resultado nos favorece. Su verdadera fortaleza se demuestra cuando somos capaces de aceptar con serenidad y responsabilidad la voluntad popular”, agregó.

Sarabia cerró su mensaje con un llamado a la defensa de las instituciones y la estabilidad democrática. “Estaré siempre del lado de las instituciones, del lado de la Constitución, del lado del respeto por las reglas de juego. Y sobre todo del lado de defender nuestra democracia”, concluyó.

Este cierre del proceso electoral ha estado acompañado de señalamientos desde el Gobierno nacional; el Ministerio del Interior, Armando Benedetti, advirtió sobre una posible “aparición de tarjetones previamente marcados” en distintos puntos del país y el presidente Gustavo Petro ha insistido, sin pruebas, en la revisión de inconsistencias entre los registros de votación y los sufragios contabilizados; mientras tanto, avanzan los resultados del escrutinio oficial.

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