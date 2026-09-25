Olmedo López, testigo clave del caso UNGRD, fue llevado a una clínica en Bogotá: esto se sabe

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y testigo clave dentro del escándalo de corrupción relacionado con la entidad, fue trasladado a una clínica en Bogotá este jueves 25 de septiembre, luego de presentar quebrantos de salud en el lugar donde permanece recluido.

El exfuncionario habría presentado aparentes síntomas asociados con un infarto y, tras recibir atención médica, se encuentra estable.

Puede leer: Colombia buscará un histórico tercer lugar en el Mundial Sub-20 femenino

El traslado ocurrió mientras López permanece privado de la libertad por los procesos judiciales relacionados con el caso de corrupción de la UNGRD. Por ahora, se espera conocer el resultado de las valoraciones médicas realizadas en el centro asistencial para establecer qué ocurrió con su estado de salud.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.