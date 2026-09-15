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Senado negó moción de censura contra Minvivienda: Cámara aún tramita otra
La plenaria del Senado negó en la tarde de este martes la moción de censura que se tramitó contra el ministro de la Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por el supuesto abandono de su cargo en momentos en que debía atender la crisis del terremoto.
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valents2121
Senado negó moción de censura contra Minvivienda: Cámara aún tramita otra
Colprensa
Colprensa
Martes, 15 de Septiembre de 2026

Tal y como se esperaba, la plenaria del Senado de la República acaba de negar la moción de censura que presentó el Pacto Histórico en contra del ministro de la Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por el supuesto abandono de cargo a menos de una semana después del terremoto que afectó a más de 15 departamentos del país el pasado 10 de agosto.

El respaldo a Beltrán fue dado por la coalición de gobierno, que en total negó la moción con 61 votos, mientras que el petrismo y otros sectores de la oposición sólo llegaron 27 votos.

Pero, mientras la moción fue negada en el Senado, a esta misma hora la plenaria de la Cámara de Representantes se dispone a arrancar el debate sobre la moción al mismo Minvivienda por las mismas razones por la que tramitaron el máximo juicio político a un ministro, con el objetivo de que tenga que renunciar a su cargo.

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