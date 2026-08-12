¡Ya no hay desaparecidos! Chocó cierra fase de búsqueda tras encontrar con vida a las últimas personas que faltaban

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, confirmó el cierre formal de la fase de búsqueda y rescate en el departamento, luego de que una familia de cuatro personas que había sido reportada como desaparecida fuera localizada con vida tras el terremoto de magnitud 7,4.

La familia logró salir del lugar donde se encontraba en el momento del sismo, pero quedó incomunicada en otro punto, por lo que durante varias horas las autoridades desconocieron su paradero. Posteriormente, sus integrantes fueron ubicados sanos y salvos y quedaron bajo resguardo de la XV Brigada del Ejército.

Según explicó la gobernadora, las cuatro personas no fueron encontradas en el sitio donde inicialmente se adelantaban las labores de búsqueda porque no pudieron acceder a ese punto. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no presentan lesiones ni afectaciones y ya reciben la atención necesaria.

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Con la localización de esta familia, Córdoba-Curi informó que ya no hay personas desaparecidas que estén siendo buscadas bajo los escombros en el Chocó. Por ello, el Puesto de Mando Unificado (PMU) cerrará formalmente la fase de búsqueda y rescate para concentrar los esfuerzos en la atención de los damnificados por la emergencia.

Así, el más reciente balance de la Gobernación del Chocó, con corte a las 6:05 p. m. de este 12 de agosto, reporta 13 personas fallecidas y 182 heridas tras el sismo. Además, hay 8.056 familias damnificadas y 4.027 afectadas, mientras que 21.216 personas están damnificadas y 24.662 afectadas.

La emergencia deja también 1.144 viviendas destruidas, 8.868 averiadas y siete puentes vehiculares afectados, con un total de 29 municipios impactados. El reporte registra cero personas desaparecidas, luego del hallazgo de la familia que permanecía incomunicada.