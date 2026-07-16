El colombiano Fernando Gaviria se retira del Tour de Francia, tras una fuerte caída, Merlier ganó la etapa 12

Barcelona, (Eueropa Press)

El ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se ha adjudicado este jueves la duodécima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône sobre 179,1 kilómetros, al imponerse con claridad en un esprín masivo tras una jornada que, sin alcanzar el récord de velocidad de la etapa anterior, volvió a disputarse a un ritmo altísimo en su tramo final, con un sinfín de ataques y una espectacular caída colectiva a escasos metros de la meta que condicionó el desenlace.

Merlier, que ya había levantado los brazos en dos ocasiones en esta edición, completó su particular 'hat-trick' al imponerse con autoridad por delante de Olav Kooij (Decathlon CMA) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier).

El belga encontró el hueco perfecto entre los supervivientes de una llegada caótica y confirmó su condición de velocista más fiable de este Tour, mientras Philipsen volvió a quedarse sin premio pese al excelente trabajo previo de Mathieu van der Poel.

Cuando parecía que el esfuerzo colectivo desembocaría en un esprín limpio, la tensión acumulada acabó explotando.

Fuerte caída de Gaviria

Ya dentro de la zona de seguridad y rodando a cerca de 70 kilómetros por hora, el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros) que tocó rueda con un corredor del Soudal Quick-Step, hizo el clásico 'afilador' y desencadenó una aparatosa caída múltiple en la que los ciclistas fueron cayendo en cadena.

El corredor cafetero llevó las peores consecuencias al sufrir una fractura de clavícula, según se conoció extraoficialmente.

El antioqueño arribo a la meta acompañado del italiano Stefano Oldani, quien manifestó que “Fui hablando con él desde el punto en el que se cayó hasta el autobús y la verdad es que se encontraba bastante fastidiado.

Se dio un golpe muy fuerte y me insistió mucho en que le dolía la clavícula”.

Oldani también describió el contexto del final de etapa: “Le dejé a falta de más o menos 1 kilómetro de meta. Había mucho caos, mucha mezcla de equipos en la parte delantera del pelotón. Intenté llevarlo lo más adelante posible. Justo cuando acababa de dejarme caer le vi tirado en la carretera junto a dos ciclistas de Lotto y ya me di cuenta de que se había llevado un mal golpe”.

La lesión obliga al colombiano de abandonar el Tour, al que había llegado con la ilusión de ganar una etapa.

La montonera dejó fuera de la pelea a numerosos velocistas, mientras la mayoría de favoritos de la clasificación general lograron salvar el incidente.

Le puede interesar: El noruego Soren Wærenskjold se impuso en la etapa once del Tour de Francia

Entre los corredores que evitaron la caída, Merlier volvió a demostrar sangre fría y potencia para resolver el esprín con suficiencia.

Kooij tuvo que conformarse con la segunda plaza y Philipsen, pese al impecable lanzamiento de Van der Poel, volvió a quedarse sin estrenar su casillero de victorias en esta edición de la ronda francesa.

La etapa comenzó con un ritmo más contenido que el de la undécima jornada, la más rápida de la historia del Tour, pero el guion cambió radicalmente en los kilómetros finales.

La aproximación a la Côte de Montagny-lès-Buxy, tercera y última dificultad puntuable del día, desató las hostilidades y convirtió la carrera en un continuo intercambio de ataques, aceleraciones y contraataques que impidieron cualquier momento de respiro.

En la fase decisiva aparecieron numerosos protagonistas. Michael Valgren, Quinn Simmons y varios corredores del Lidl-Trek agitaron la carrera una y otra vez, intentando romper la disciplina del pelotón tanto en la ascensión como en el descenso de la cota.

Los ataques se sucedieron sin descanso. Hubo ofensivas de corredores aislados y también de pequeños grupos, algunos con apenas unos cientos de metros de vida y otros capaces de abrir diferencias más peligrosas.

La jornada no provocó cambios en la clasificación general, que continúa encabezada con autoridad por Tadej Pogacar, después de un día tranquilo para los hombres llamados a disputarse el maillot amarillo.

Este viernes el Tour abandonará definitivamente las jornadas favorables para los velocistas con la decimotercera etapa, de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, en la entrada a Los Vosgos.

General

1.- Tadej Pogacar (Esl/UAE) 43hrs 04:01

2.-Jonas Vigengaard (Den/Visma) 3:36

3.-Remco Evenepoel (Bel/RBB) 4:06

4.-Juan Ayuso (Esp/Trek) 4:22

5-Paul Seixas (Fra/Decathon) 4:35

11.-Egan Bernal (Col/Ineos) 12:15

310.-Harold Tejada (Col/Astana) 54:15

39.-Einer Rubio (Col/Mov) 1:11:44

40.-Sergio Higuita (Col/Astana) 1:12:03

165.- Fernando Gaviria (Col/Caja R) 2:57:21.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .