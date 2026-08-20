BTS se suma a la ayuda a Colombia tras el terremoto con millonaria donación

La compañía surcoreana HYBE, detrás del reconocido grupo de K-pop BTS, anunció una donación de 1.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 300.000 dólares, para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Aunque la ayuda está relacionada con BTS por ser HYBE la empresa que representa al grupo, es importante aclarar que no se trata de una donación realizada directamente por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, sino de un aporte institucional de la compañía de entretenimiento.

La decisión fue anunciada en medio de la emergencia que continúa afectando a diferentes regiones del país y que ha dejado cientos de víctimas, miles de heridos y una extensa afectación en viviendas e infraestructura.

De acuerdo con la información divulgada sobre la iniciativa, los recursos serán canalizados por HYBE America y coordinados en Colombia mediante la Fundación Ábaco, organización que trabaja en la atención de comunidades afectadas por emergencias.

El dinero estará destinado a cubrir necesidades inmediatas de las personas damnificadas y también contribuir a los procesos de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

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La donación representa un aporte de más de 1.000 millones de pesos en medio de una emergencia que ha requerido la movilización de organismos de socorro, autoridades, organizaciones sociales y empresas privadas.

La noticia también ha llamado especialmente la atención entre los seguidores colombianos de BTS, conocidos como ARMY, debido a la relación que el grupo mantiene con el país y a su próxima visita a Bogotá.

BTS regresará a Colombia en octubre de 2026

La donación de HYBE llega además pocas semanas antes del esperado regreso de BTS a Colombia.

El grupo tiene programadas dos presentaciones en Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2026, como parte de su gira mundial BTS World Tour ‘ARIRANG’. Los conciertos se realizarán en el Estadio Nemésio Camacho El Campín.

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La visita marcará una fecha especialmente esperada por los seguidores colombianos, quienes han seguido durante años la trayectoria de la agrupación surcoreana.

La relación entre la agrupación y la emergencia, sin embargo, debe entenderse desde la acción de HYBE. La millonaria contribución no corresponde a un aporte personal de los siete integrantes del grupo, sino a una decisión de la compañía que está detrás de ellos.

De esta manera, HYBE se suma a las diferentes iniciativas de solidaridad que han surgido desde Colombia y otros países para respaldar a las comunidades afectadas por el terremoto, mientras el país continúa enfrentando las labores de atención, recuperación y reconstrucción tras el desastre.

Tomado de El Universal

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