Empresas de Norte de Santander podrían ahorrar hasta $15 millones en energía con nuevo modelo solar

La búsqueda de alternativas energéticas eficientes y limpias es una prioridad creciente en el país. En este escenario, la empresa de servicios públicos Unergy puso la mirada en Norte de Santander, una región que cuenta con un alto potencial para implementar su modelo Unergy Vecinos.

La compañía opera 50 de las 120 minigranjas solares que, según sus cifras, funcionan actualmente en Colombia. Con este modelo busca acercar los beneficios de la transición energética a empresas y hogares del departamento y permitirles reducir hasta 20% sus costos de energía.

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Para establecimientos con consumos medios, esto podría representar ahorros de hasta $15 millones al año, sin necesidad de realizar una inversión inicial.

De acuerdo con la jefa de Crecimiento de Unergy, Silvia Montilla, una de las principales barreras para acceder a la energía fotovoltaica suele ser el costo de los paneles y la adecuación de la infraestructura. Por ello, explicó, el modelo busca eliminar este obstáculo.

“Se requiere cero pesos. El único requisito para ingresar a la comunidad energética es el cambio del medidor de energía, porque el antiguo es analógico y nosotros lo cambiamos por uno digital”, detalló Montilla, quien aclaró que la empresa asume la totalidad del costo.

Explicó que el nuevo dispositivo tiene un doble propósito: facilitar la lectura del consumo de la comunidad y digitalizar el servicio, de manera que el usuario pueda consultar desde una aplicación lo que ocurre en su negocio o vivienda.

Para los habitantes del área metropolitana de Cúcuta, el acceso ya es una realidad, porque a través de la red de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial del Grupo EPM, se puede tener conexión con la primera minigranja construida en la capital del departamento, la cual puede atender hasta unos 600 usuarios.

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El interesado debe presentar únicamente su última factura de energía y la empresa analiza su promedio de consumo. Con base en este análisis, se determina el porcentaje de la generación de energía del proyecto solar que le correspondería.

Ahorro sin instalar paneles

La jefa de Crecimiento de Unergy recalcó que el modelo no requiere que los usuarios instalen paneles solares en sus techos, lo que beneficia directamente a quienes no cuentan con una infraestructura apta para soportar estos equipos.

En su lugar, según Montilla, la energía se genera en minigranjas de un máximo de dos hectáreas, con capacidad para generar alrededor de 180.000 kWh/mes.

“En 2022 pusimos en operación la primera minigranja solar del país en Luruaco, en Atlántico, y comenzamos a tener un crecimiento muy acelerado en generación distribuida en el país. Esto nos ha permitido llegar a más de ocho departamentos. De las 120 minigranjas que hay operativas, 50 son de Unergy”, agregó la vocera.

La empresa ya adelanta los trámites para vincular a las primeras compañías de Norte de Santander a su comunidad energética.

“Nuestro interés principal es que este beneficio se quede para las empresas que han nacido en la región, porque precisamente esos ahorros energéticos les van a permitir destinar esos recursos a crecer”, enfatizó Montilla.

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Los negocios con consumos de energía superiores a 4.000 kWh mensuales, que pueden representar una factura cercana a $4 millones, dependiendo de la tarifa y las condiciones de consumo, pueden postularse a través de la línea de atención de Unergy.

Una vez realizada la inscripción, el equipo de la compañía analizará, sin costo, el perfil de consumo de cada empresa para identificar su potencial de ahorro y vincularla a la comunidad energética que mejor se ajuste a sus necesidades.

Asimismo, los negocios reciben de manera gratuita la instalación de un medidor inteligente, que permite una medición más precisa del consumo energético y una gestión más eficiente de la energía. Además, tendrán acceso a herramientas digitales para monitorear consumos, consultar facturas y realizar pagos desde una misma plataforma.

Además del ahorro económico, la iniciativa busca que parte de los beneficios de la generación de energía renovable permanezca en el territorio, al conectar negocios con proyectos solares ubicados en la región y contribuir al desarrollo de las economías locales.

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