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Jorge Pulgarín, 36 años manteniendo viva la tradición de las cometas en Cúcuta
El antioqueño aprovecha la temporada de los vientos para vender sus cometas en El Malecón.
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Jorge Pulgarín - cometas.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Jueves, 20 de Agosto de 2026

Las fuertes ventiscas de cada agosto traen consigo el inicio de la temporada de cometas en la capital de Norte de Santander.  A su vez, esta época del año se vuelve la fecha propicia para quienes impulsan esta tradición en la ciudad. 

Tal es el caso de Jorge Pulgarín quien tiene 36 años vendiendo cometas en El Malecón de Cúcuta y sosteniendo su hogar mediante esta labor. 

De acuerdo con el antioqueño, esta habilidad la aprendió gracias a su padre, que desde muy corta edad le sembró el gusto por este arte.

“Cada semana mi papá elaboraba cometas para festivales que se realizaban en los diferentes barrios de Antioquia. Con el pasar de los años me dediqué a venderlas en mi departamento y años después empecé a trabajar en Cúcuta donde me quedé por las buenas ventas”, relató.
De esta manera, Jorge Pulgarín cumple tres décadas en la ciudad ejerciendo su oficio y ganándose el reconocimiento de los cucuteños con el pasar de cada año. 

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Y es que aunque el antioqueño acostumbra a vender sus cometas entre los meses de julio y agosto, aseguró que durante esta temporada puede estar vendiendo un promedio de 50 cometas al día y hasta 100 durante un fin de semana

“Yo mismo elaboro las cometas con materiales como tela, plástico y madera. Además, me encargo de hacerles el estampado”, expuso Pulgarín, quien aseguró que al día puede estar creando unas 40 con la ayuda de su esposa. 

Igualmente, en su puesto ubicado al frente del teatro Las Cascadas se pueden conseguir cometas que van desde los 52 centímetros hasta otras que superan un metro de longitud. 

Algunas cometan superan un metro de longitud - Fotos Carlos Ramírez
Algunas cometan superan un metro de longitud - Fotos Carlos Ramírez
Un promedio de 40 cometas al día crea Jorge.
Un promedio de 40 cometas al día crea Jorge.

 

Los mejores lugares para elevar cometas

El hombre de 67 años señaló que los mejores lugares para volar cometas en Cúcuta son cerca al centro comercial de Jardín Plaza; el monumento Cristo Rey, el barrio Cerro Norte, la cancha de la urbanización Niza y algunos puntos en Villa del Rosario y Los Patios.

 Asimismo, manifestó que entre las 3:30 de la tarde y las 7:00 de la noche son las mejores horas para elevar cometas debido a la disminución del sol. 

Agradecido con Cúcuta 

Cuando no labora en Norte de Santander, Jorge Pulgarín explicó que ejerce esta misma labor en Montería. Detalló que allí permanece entre los meses de enero y marzo cuando es la temporada de fuertes vientos en esa ciudad. 

Sin embargo, indicó que gran parte del año está radicado en Cúcuta haciendo cometas por encargo y preparando las que va a vender en esta temporada. “Estoy agradecido con Cúcuta por valorar y permitirme vivir de mi arte. Mi proyección es continuar ejerciéndola por muchos años más”, concluyó. 

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