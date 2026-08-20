Jorge Pulgarín, 36 años manteniendo viva la tradición de las cometas en Cúcuta

Las fuertes ventiscas de cada agosto traen consigo el inicio de la temporada de cometas en la capital de Norte de Santander. A su vez, esta época del año se vuelve la fecha propicia para quienes impulsan esta tradición en la ciudad.

Tal es el caso de Jorge Pulgarín quien tiene 36 años vendiendo cometas en El Malecón de Cúcuta y sosteniendo su hogar mediante esta labor.

De acuerdo con el antioqueño, esta habilidad la aprendió gracias a su padre, que desde muy corta edad le sembró el gusto por este arte.

“Cada semana mi papá elaboraba cometas para festivales que se realizaban en los diferentes barrios de Antioquia. Con el pasar de los años me dediqué a venderlas en mi departamento y años después empecé a trabajar en Cúcuta donde me quedé por las buenas ventas”, relató.

De esta manera, Jorge Pulgarín cumple tres décadas en la ciudad ejerciendo su oficio y ganándose el reconocimiento de los cucuteños con el pasar de cada año.

Siga leyendo: Afrontaremos 16 finales: Nicolás Chiesa

Y es que aunque el antioqueño acostumbra a vender sus cometas entre los meses de julio y agosto, aseguró que durante esta temporada puede estar vendiendo un promedio de 50 cometas al día y hasta 100 durante un fin de semana.

“Yo mismo elaboro las cometas con materiales como tela, plástico y madera. Además, me encargo de hacerles el estampado”, expuso Pulgarín, quien aseguró que al día puede estar creando unas 40 con la ayuda de su esposa.

Igualmente, en su puesto ubicado al frente del teatro Las Cascadas se pueden conseguir cometas que van desde los 52 centímetros hasta otras que superan un metro de longitud.