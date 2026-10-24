La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Entretenimiento
15
Entretenimiento
¡El clásico español llega al cine! Barcelona y Real Madrid se podrá ver en salas de Colombia
El partido de LaLiga se transmitirá este domingo a las 3:00 p. m.
Authored by
cesarmuñoz
Real Madrid vs Barcelona 2026. Foto: redes sociales de los equipos.
Colprensa
Colprensa
Sábado, 24 de Octubre de 2026

Este domingo a las tres de la tarde el planeta fútbol se detendrá para ver uno de los partidos más esperados, el clásico español entre el Barcelona F.C. y el Real Madrid por la décima jornada de LaLiga 2026-2027.

Tal es el atractivo de este encuentro, que en Colombia se podrá ver a través de la señal de DSports, pero también en salas de cine seleccionadas de Royal Films en distintas ciudades del país.

Será la edición 265 del clásico de España, donde Barcelona atraviesa un presente excepcional. Los blaugranas lideran LaLiga con puntaje perfecto y demuestran una importante jerarquía ofensiva con un promedio superior a cuatro goles por partido. El conjunto catalán buscará extender su dominio en el campeonato y mantener el invicto frente a su máximo rival.

Lea aquí: El icónico Topo Gigio inicia una nueva etapa artística de la mano de Sony Music

Por su parte, Real Madrid llega al clásico con la obligación de ganar para no perderle pisada al actual campeón. Con figuras mundiales y el papel protagónico de Mourinho en el banco de suplentes, el conjunto merengue intentará dar el golpe como visitante y empezar a reducir los cinco puntos que lo distancia de la cima de la tabla de posiciones en el comienzo de la temporada.

Además, el clásico sumará un nuevo capítulo en la historia de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol. Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en 264 oportunidades y la paridad es absoluta: 106 victorias para cada uno y 52 empates.

El último antecedente entre ambos equipos por el campeonato español fue el 10 de mayo de 2026, cuando Barcelona se impuso por 2-0 y se coronó campeón de la temporada 2025-26 en el Camp Nou en la ciudad de Barcelona.

Una alianza entre DSports y Royal Films permitirá que los aficionados del fútbol puedan disfrutar del encuentro en los cines de más de 20 ciudades de Colombia, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

La transmisión del clásico en salas de cine se enmarca en una tendencia que gana espacio en Colombia: la transformación de las salas de cine en escenarios para disfrutar acontecimientos deportivos en vivo.

Esta propuesta, impulsada durante el Mundial de 2026, amplía las alternativas de entretenimiento para los aficionados, quienes ahora pueden elegir entre seguir los partidos desde sus televisores, a través de plataformas de streaming o compartir la emoción del fútbol en una experiencia colectiva en cine, con la boletería disponible a través de www.cinemasroyalfilms.com.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Juicio por Cristian Herrera 22-10-26.
Juicio por Cristian Herrera 22-10-26.
Wilmer, Angélica y Demonio irán a juicio: así fue la segunda audiencia contra señalados por el crimen de Cristian Herrera en Cúcuta
La Opinión
José María Chacón Banderas junto a su hijo Marlon, en un recorrido por la compañía fundada hace más de cinco décadas./ Foto Carlos Ramírez-La Opinión
José María Chacón Banderas junto a su hijo Marlon, en un recorrido por la compañía fundada hace más de cinco décadas./ Foto Carlos Ramírez-La Opinión
José María Chacón Banderas, de cargar tacos de golf a transformar la industria en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros
Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, 2026.
Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, 2026.
Cúcuta Deportivo visita al América en Cali con el objetivo de seguir sumando
Gustavo Contreras Sabogal