¡El clásico español llega al cine! Barcelona y Real Madrid se podrá ver en salas de Colombia

Este domingo a las tres de la tarde el planeta fútbol se detendrá para ver uno de los partidos más esperados, el clásico español entre el Barcelona F.C. y el Real Madrid por la décima jornada de LaLiga 2026-2027.

Tal es el atractivo de este encuentro, que en Colombia se podrá ver a través de la señal de DSports, pero también en salas de cine seleccionadas de Royal Films en distintas ciudades del país.

Será la edición 265 del clásico de España, donde Barcelona atraviesa un presente excepcional. Los blaugranas lideran LaLiga con puntaje perfecto y demuestran una importante jerarquía ofensiva con un promedio superior a cuatro goles por partido. El conjunto catalán buscará extender su dominio en el campeonato y mantener el invicto frente a su máximo rival.

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Por su parte, Real Madrid llega al clásico con la obligación de ganar para no perderle pisada al actual campeón. Con figuras mundiales y el papel protagónico de Mourinho en el banco de suplentes, el conjunto merengue intentará dar el golpe como visitante y empezar a reducir los cinco puntos que lo distancia de la cima de la tabla de posiciones en el comienzo de la temporada.

Además, el clásico sumará un nuevo capítulo en la historia de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol. Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en 264 oportunidades y la paridad es absoluta: 106 victorias para cada uno y 52 empates.

El último antecedente entre ambos equipos por el campeonato español fue el 10 de mayo de 2026, cuando Barcelona se impuso por 2-0 y se coronó campeón de la temporada 2025-26 en el Camp Nou en la ciudad de Barcelona.

Una alianza entre DSports y Royal Films permitirá que los aficionados del fútbol puedan disfrutar del encuentro en los cines de más de 20 ciudades de Colombia, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

La transmisión del clásico en salas de cine se enmarca en una tendencia que gana espacio en Colombia: la transformación de las salas de cine en escenarios para disfrutar acontecimientos deportivos en vivo.

Esta propuesta, impulsada durante el Mundial de 2026, amplía las alternativas de entretenimiento para los aficionados, quienes ahora pueden elegir entre seguir los partidos desde sus televisores, a través de plataformas de streaming o compartir la emoción del fútbol en una experiencia colectiva en cine, con la boletería disponible a través de www.cinemasroyalfilms.com.

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