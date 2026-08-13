Música y solidaridad: artistas colombianos se movilizan por los damnificados del terremoto

De distintas formas, los artistas colombianos se han unido en pro de ayudar a las víctimas del terremoto que azotó a Colombia en la mañana del pasado lunes.

El humorista Alejandro Riaño, a través de Riaño Producciones, se unió a BeatHub Entertainment, para poner al servicio de las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto toda su capacidad de producción, entretenimiento y convocatoria para realizar una jornada de solidaridad que busca contribuir a la reconstrucción de hogares en una de las zonas más afectadas del país, a través de la fundación Plan.

El próximo 29 de agosto, el Movistar Arena de Bogotá será escenario de una edición especial de ‘The Juanpis Live Show: Si nos organizamos cabemos todos’, un espectáculo de Alejandro Riaño a través de su personaje Juanpis González, que reunirá a más de diez reconocidos artistas colombianos en una noche concebida para ayudar, acompañar y reconstruir.

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La jornada contará con la participación de artistas como Feid, Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Mike Bahía, Nidia Góngora, Chocquibtown, Piso 21, Santiago Cruz, Monsieur Periné, Manuel Medrano y Luis Alfonso, entre otros invitados que se sumarán a esta convocatoria nacional.

El mecanismo es sencillo: las personas podrán realizar su donación a través de Tuboleta y, como agradecimiento por su aporte, recibirán una invitación para asistir al espectáculo del 29 de agosto en el Movistar Arena.

El propósito es que la música y el entretenimiento se conviertan en un vehículo para transformar solidaridad en ayuda concreta.

El 100% de los recursos recaudados será destinado a la Fundación Plan, encargada de desarrollar proyectos de reconstrucción de viviendas en zonas críticas afectadas del departamento del Chocó, región en la que han hecho presencia desde hace más de 20 años.

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De esta manera, quienes decidan sumarse no solamente estarán asistiendo a una noche especial de entretenimiento: estarán haciendo parte de un esfuerzo colectivo para que familias que perdieron sus hogares puedan volver a tener un lugar seguro donde vivir.

Movistar Arena, Tuboleta, Breakfast Live, Thunder Production y Venues & Snacks, junto con otros proveedores y compañías que hacen parte de la cadena de valor del entretenimiento, están aportando sus equipos, infraestructura, talento y capacidades para realizar la producción y operación integral del evento sin cobrar honorarios ni generar costos de producción para la iniciativa.

Centro de acopio

Es el caso de Carlos Vives, quien ha anunciado que se unió a la red de Bancos de Alimentos de Colombia para convertir el Cumbia House en Bogotá, en un centro de acopio en Bogotá.

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Allí, quienes deseen realizar sus donaciones podrán llevar alimentos como agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, enlatados, harinas, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche UHT y alimentos listos para consumo, alimento para mascotas.

También se recibirá jabón, shampoo, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.

Las donaciones se recibirán en las instalaciones de Cumbia House (Calle 96 # 13-40) en Bogotá, desde este jueves 13 de agosto al 12 de septiembre, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde.

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