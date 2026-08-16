¡Tremenda caída! Churo Díaz sufrió accidente durante concierto en Codazzi, Cesar

El cantante vallenato Churo Díaz sufrió una fuerte caída durante la noche de este sábado mientras se presentaba en el municipio de Codazzi, Cesar, en el marco del Festival de Música Vallenata en Guitarra.

El artista se encontraba interpretando uno de sus temas y animando al público cuando comenzó a bailar sobre la tarima. Mientras daba varios pasos hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde el escenario.

Díaz cayó de espalda y se golpeó contra el suelo, generando preocupación entre los asistentes y las personas que lo acompañaban durante la presentación. El momento quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Tras el accidente, el cantante tuvo que suspender su presentación. Hasta el momento, se espera conocer información sobre su estado de salud y si sufrió alguna lesión como consecuencia de la fuerte caída.

El Churo Díaz enfrenta proceso legal

El equipo jurídico del cantante vallenato Jorge Iván Díaz, conocido como Churo Díaz, informó anteriormente que un juzgado decidió no imponerle una medida de aseguramiento dentro del proceso judicial que enfrenta por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años.

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La decisión fue comunicada por la defensa del artista a través de las redes sociales de la Organización Musical Churo Díaz S.A.S. Según sus abogados, el cantante ha comparecido voluntariamente ante las autoridades cada vez que ha sido requerido y ha manifestado su disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, la defensa aclaró que la decisión judicial no significa que el proceso haya terminado ni constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad del artista. La investigación continuará mientras las autoridades avanzan en las diferentes etapas del caso.

El proceso se remonta a una denuncia relacionada con hechos que presuntamente habrían ocurrido en 2015. El pasado 23 de julio, en Valledupar, se realizó la audiencia de imputación de cargos contra el cantante, de 43 años, ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

Debido a que el caso involucra a una presunta víctima menor de edad, las autoridades mantienen bajo reserva cualquier información que pueda permitir su identificación. Mientras avanza la investigación, Churo Díaz permanece en libertad, y será la justicia la encargada de determinar su eventual responsabilidad penal.