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Falleció Yamile Humar, reconocida actriz y escritora colombiana
Su hija, Catalina Aristizábal, confirmó la noticia y compartió un emotivo mensaje para despedirla.
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dsifontes
YAMILE HUMAR
La opinión
La Opinión
Sábado, 15 de Agosto de 2026

La actriz y escritora colombiana Yamile Humar murió este sábado 15 de agosto a los 86 años, según confirmó su familia a través de una publicación en Instagram.

La noticia fue comunicada por su hija, Catalina Aristizábal, quien compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales y expresó el profundo cariño que sentía por su madre.

Lea aquí: Búfalo: el hombre que convirtió la fuerza en un estilo de vida

“Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, por tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”, escribió Aristizábal.

Humar dejó una trayectoria vinculada al mundo del entretenimiento y las letras en Colombia, ámbito en el que fue reconocida durante su carrera.

La publicación de su hija generó numerosas reacciones de seguidores y figuras cercanas, quienes lamentaron el fallecimiento de la artista y enviaron mensajes de solidaridad a su familia.

 

Imagen eliminada.

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