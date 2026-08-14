La Sinfónica Nacional celebra 90 años de historia con un concierto en el Teatro Colón

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia inicia las conmemoraciones de sus 90 años de historia con un primer concierto en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes de Bogotá.



El concierto tendrá un programa dividido en dos partes que reúne repertorio lírico, creación colombiana y grandes obras del repertorio sinfónico europeo y se realizará el próximo 21 de agosto con entradas disponibles en tuboleta.com y en las taquillas del Centro Nacional de las Artes.



La primera parte de la velada será una gala lírica con la mezzosoprano colombiana Andrea Niño y el barítono colombiano Laureano Quant, bajo la dirección de Luis Gabriel Biava. El público podrá escuchar grandes escenas, arias y duetos de algunas de las obras más reconocidas de Wolfgang Amadeus Mozart, Jules Massenet, Charles Gounod y Georges Bizet, entre ellas Las bodas de Fígaro, Così fan tutte, Hérodiade, Sapho y Carmen.



La segunda parte estará integrada por la Fantasía sobre motivos colombianos, de Pedro Morales Pino; la Sinfonía n.º 5, D. 485 en Si bemol mayor, de Franz Schubert; y la Rapsodia rumana n.º 1, op. 11 en La mayor, de George Enescu.

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Esta selección reúne la creación musical colombiana con dos obras fundamentales del repertorio europeo que hacen parte, además, de la memoria discográfica de la institución.



La primera producción discográfica de la Orquesta Sinfónica de Colombia fue realizada en 1960, bajo la dirección del maestro Olav Roots, para Philips. La grabación tuvo lugar en los estudios de Radio Sutatenza, en Bogotá, como una contribución de Philips Colombiana S. A. a la conmemoración del 150.º aniversario de la Independencia de Colombia.



El álbum incluyó obras de Ludwig van Beethoven, Paul Dukas, Franz Schubert y George Enescu; entre ellas, la Sinfonía n.º 5 y la Rapsodia rumana n.º 1, que hacen parte del concierto de aniversario.



La inclusión de estas obras permite que el programa de los 90 años dialogue directamente con uno de los capítulos más significativos de la historia sonora de la Orquesta y con el legado de Olav Roots, uno de los grandes directores que marcaron su trayectoria.



El concierto tendrá además un vínculo familiar con la historia de la institución. Luis Gabriel Biava es hijo del maestro Luis Biava Sosa, quien fue director titular de la Orquesta. De esta manera, dos generaciones de una familia de músicos se encuentran alrededor de una institución cuya historia también ha sido construida por generaciones de artistas.



Luis Gabriel Biava pertenece a una familia de cuatro generaciones de músicos y cuenta con una amplia trayectoria internacional como director, violonchelista y formador. Actualmente celebra su decimonovena temporada como director musical de la New Albany Symphony, además de desarrollar una carrera como director invitado, intérprete y formador de nuevas generaciones.

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Mucha historia sinfónica



El primer concierto oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia tuvo lugar el 17 de agosto de 1936, bajo la dirección del maestro Guillermo Espinosa, con obras de Gluck, Mozart y Mendelssohn. Desde entonces, la agrupación ha acompañado algunos de los grandes momentos de la vida cultural del país.



En 1954 interpretó el Himno Nacional durante la inauguración de la televisión colombiana y, en 1958, protagonizó la primera transmisión televisiva fuera de estudio realizada en el país, con la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven desde el Teatro Colón. También acompañó musicalmente la visita del papa Francisco a Colombia en 2017 y ha participado en importantes conmemoraciones nacionales.



Con cerca de 4.000 presentaciones, la Orquesta ha recorrido Colombia con conciertos, actividades pedagógicas y procesos de formación musical. Su sonido ha llegado a escenarios de Estados Unidos, España, Ecuador, Perú, Panamá, el Sultanato de Omán, Venezuela, Brasil, Argentina, Israel y China, llevando el nombre de Colombia en alto a través de la música.



La Orquesta también ha construido encuentros con artistas de distintos géneros y tradiciones, entre ellos Fonseca, Grupo Niche, Nidia Góngora, Yury Buenaventura, Walter Silva, Jorge Velosa, los Carrangueros y Apalau, ampliando el alcance de la música sinfónica hacia públicos diversos.

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Este recorrido ha sido reconocido con dos Latin Grammy: en 2014 por Fonseca Sinfónico y en 2023 por Niche Sinfónico, además de una trayectoria artística que ha llevado el nombre del país a escenarios nacionales e internacionales.



La historia de la Sinfónica Nacional también ha atravesado momentos complejos. En 1952 y 2002 enfrentó procesos de liquidación que pusieron a prueba su continuidad, y años después la pandemia transformó la manera en que el mundo se encontraba con la música. Desde 2003, bajo el liderazgo de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, hoy Asociación Nacional de las Artes —ANA—, la Orquesta consolidó una nueva etapa institucional que le ha permitido fortalecer su proyecto artístico y su presencia en el país.



A 90 años de su primer concierto oficial, la Orquesta celebra una historia construida por músicos, directores, colaboradores, aliados y públicos, y que continúa escribiéndose en escenarios de Colombia y el mundo.

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