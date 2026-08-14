Rafael Santos revive sus grandes éxitos y apuesta por mantener vivo el vallenato

Son 28 años de carrera artística los que cumple Rafael Santos, y en medio de definir el camino a seguir dentro del folclor de la música vallenata, la respuesta la encontró en las redes sociales.

Escuchando a sus más fieles seguidores, aquellos que han crecido con el artista, nació la idea de ‘Mis Éxitos: Mi historia’, un álbum, que en el buen sentido de la palabra, es atrevido, al retomar algunas de sus canciones más importantes y volverlas a grabar en el estudio, actualizando su sonido.

Un proyecto poco usual en la actual industria discográfica, pero que contó con el trabajo del acordeonero y productor Jimmy Zambrano, para intervenir, con cuidado y respeto, nueve de sus más reconocidas canciones, junto a dos temas inéditos, en búsqueda del equilibrio entre la esencia tradicional del vallenato y una propuesta sonora contemporánea.

Rafael Santos, quien ha tenido que asumir las riendas de la llamada Dinastía Díaz, la gran herencia de su padre Diomedes Díaz, junto a Jimmy Zambrano, hablaron con Viernes de este álbum y los retos de intervenir canciones que él mismo convirtió en éxito en el pasado, pero que siguen vigentes en la memoria y gusto de sus seguidores.

Lea: Música y solidaridad: artistas colombianos se movilizan por los damnificados del terremoto

- Tras escuchar la sugerencia de sus seguidores a través de las redes sociales, ¿cómo arrancó el proyecto?

Yo le transmití la idea a Jimmy Zambrano, que es nuestro productor, y me dijo: “Oiga, eso tiene mucho sentido. Usted en dos años ya tiene 30 años de carrera artística, ya se convierte en el ‘juglar más joven del vallenato’. Además de eso, su carrera está viva, está actualizada. Con esto logramos oxigenar tanto su carrera como la mía, para mantenernos vivos y vigentes en la música”,

Yo tengo más de 30 éxitos que hemos hecho con los diferentes acordeoneros que me han acompañado, comenzando con Alvarito López, Iván Zuleta, El Chiche Maestre, y hoy en día, con Jimmy Zambrano que ha sido la mejor época de mi carrera, porque a estas alturas muchos de los que comenzaron en mi tiempo ya no están.

‘Mis éxitos: Mi historia’ tiene todo el ADN de la carrera de Rafael Santos, porque una cosa es ser hijo de Diomedes, y otra, es que luches por ti y por tu nombre, por tu historia, por el legado que vas a dejar. Así, tomamos nueve temas de mi catálogo y los actualizamos.

- Además de las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos, ¿qué diferencia encontrarán sus seguidores entre las versiones originales y las nuevas?

Usted escucha una de las canciones mías del pasado, y el ritmo y el tempo son lentos porque así lo exigían aquellos tiempos, así como los mismos los arreglos y el sonido. Con Jimmy, luego de escoger las canciones, empezó su trabajo de los nuevos arreglos que estuvieran acorde a la actualidad sin perder la esencia del original.

Ingrese: Laura Acuña: la mujer que acompaña los sueños de 'Yo me llamo'

El Rafael Santos del pasado es el mismo de hoy, pero ahora pero con más experiencia, la voz más madura, los golpes me han enseñado a sobarme yo solito, y con eso te digo que nada ha sido fácil, pero todo ha sido una bendición de Dios.

Los seguidores míos tienen la edad mía, y esos seguidores tienen hijos, por lo que la idea formal de este proyecto es que las nuevas generaciones se enteren de estos éxitos actualizados para su comodidad, a su oído, en el sentir y que hoy en día el joven ya no entiende el vallenato como lo entendíamos nosotros que no solamente escuchábamos al cantante, nosotros le parábamos bolas al arreglo del acordeón, al arreglo del bajo, toda la instrumentación, hasta los compositores.

Con Jimmy llegamos a un acuerdo: no podemos ser partícipes de toda la ‘vagabundina’ que está pasando con el vallenato. Ahorita le dicen vallenato lo urbano, pero si le dices eso a un juglar te saca de la casa. Es algo extremo, porque realmente el vallenato es la pasión de quien realmente lo hereda. En mí, cantar vallenato me da más alimento que comerme un plato de mondongo. Así lo siento, porque es mi esencia.

Yo vengo de una persona que sentía todo, que se le paraban los vellos al escuchar algo.

Y he entendido que a los jóvenes debemos debemos de entregar los productos lo mejor posible profesional y adelantar procesos de enseñanza a los nuevos escucha del vallenato.

Hoy en día un muchacho de 15 años no sabe quién es Alejandro Durán. Sabe quién es Diomedes porque es un fenómeno que jamás morirá. En ese orden de ideas nosotros, con todo el respeto, le facilitamos la enseñanza con este trabajo musical donde hay vallenato auténtico, donde hay pases modernos, inclusive.

Detalles del nuevo proyecto de Rafael Santos

- ¿Dos canciones nuevas?

Una se llama ‘El bochinche’ que es en ritmo de merengue vallenato y es alusivo a los detractores que muchas veces le dan a uno sin guantes, muy fuerte, pero que a veces son personas que no conocen la realidad del artista, ni de la persona. Simplemente escuchan comentarios, o ven comentarios en las redes, y se los creen.

Aquí no estoy peleando con nadie, porque inclusive dice, “Yo no hablo mal y soy feliz, y si hablan de mí, ponte a gozar”. Realmente la letra es como un autodefensa del artista. Es intentar decirles que Rafael Santos es un hombre que lucha a diario por su folclor vallenato, por su carrera, por su familia.

Yo no tengo pretensiones de ser ni el número uno, ni el número dos, porque si vamos a eso, yo viví toda la vida con el número uno, y sé de primera mano que no es fácil ser el número uno y todavía menos fácil sostener ahí 33 años que fueron los que vivió mi papá artísticamente siendo el número uno. Eso solamente pasa cada cien años.

Infórmese: Mujeres que hicieron historia se toman los escenarios de Norte de Santander

‘Vela Vela’ es el otro tema inédito, con un ritmo más caribeño y me inspiré en el baile de la mujer colombiana, como mueve sus caderas, que lo llevan en la sangre. Es un tema que tiene el ADN del Caribe colombiano.

-¿Cómo fue la selección de las canciones?

Escuchamos todas las canciones. Pensamos primero en 12, pero Jimmy me dijo que podíamos llegar a aburrir el oído de las personas, porque si es un seguidor mío, ya se la saben, ya las conocen. Y si no es un seguidor, va a durar mucho tiempo en entender por qué es éxito, por qué lo cantas tú y en qué tiempo lo cantas.

Jimmy conoce bien el repertorio, ha escuchado las letras, las hemos interpretado en tarima, por lo que hizo la selección por letra, mensaje y comodidad de arreglos y así salieron las nueve.

-¿Las han probado en vivo las nuevas versiones?

De hecho, ese fue el termómetro. Jimmy me iba diciendo cómo acomodarme a las nuevas versiones en la tarima, como en ‘Dile que te cuide’, ‘Buscaré quien me quiera’, ‘El turpial’, ‘Rumba provinciana’ y ‘Locamente enamorado’. Todas las tocamos con el nuevo sonido, antes de grabarlos, a ver qué pasaba y ha tenido una gran acogida, no sólo en Colombia, también en escenarios de Estados Unidos, Venezuela y Chile.

-Tras tocar estas canciones igual durante los últimos 28 años, ¿cómo fue esa transformación?

Fue como renacer. Es inexplicable. Es también valorarte más, porque mucha gente a veces te hace perder la credibilidad en ti mismo. Hay personas necias que hablan cosas que uno no quiere escuchar, pero las termina escuchando, y lo peor, las terminas creyendo.

Esto me ha enseñado a creer más en mí, a valorar más lo que soy y lo que puedo dar y con eso pues obviamente valorar al compañero que Dios (Jimmy Zambrano), para que mi carrera no decayera.

Mi carrera ha sido tan bendecida, que lo puedo decir sin miedo, no hemos pasado de moda, nos mantenemos vivos y vigentes, lo que no es nada fácil.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.