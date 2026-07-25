Capturan a presunto responsable de un homicidio en Los Patios

En desarrollo de la estrategia "Seguridad, Dignidad y Democracia", la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un hombre señalado de presuntamente atacar con arma de fuego a un ciudadano en el municipio de Los Patios.

Los hechos se registraron cuando patrullas adscritas al CAI Betania fueron alertadas por el comandante de guardia de la Estación de Policía Los Patios sobre varias detonaciones de arma de fuego ocurridas en el barrio Patio Antiguo. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre tendido frente a la Clínica Samaritana con varias heridas ocasionadas, al parecer, por arma de fuego, quien fue trasladado a un centro asistencial donde por la gravedad de las heridas perdió la vida.

Con base en las características suministradas por testigos, quienes describieron al presunto agresor, se realizó la activación del Plan Candado. Minutos después, gracias a una llamada de la comunidad que reportó la presencia de un hombre con actitud sospechosa ocultándose en el porche de una vivienda del barrio Patio Centro, las patrullas llegaron al sitio y detuvieron a un ciudadano cuyas características coincidían con las entregadas por los testigos.

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Durante el procedimiento, un ciudadano que presenció los hechos identificó al hombre como el presunto responsable del ataque armado. En consecuencia, los uniformados le dieron a conocer los derechos que le asisten como persona capturada por el delito de homicidio.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, declaró: "La reacción inmediata de nuestros uniformados, sumada a la oportuna información suministrada por la ciudadanía, permitió la captura del presunto responsable de este lamentable hecho. Continuaremos adelantando todas las acciones operativas e investigativas para proteger la vida y llevar ante la justicia a quienes pretendan afectar la tranquilidad de nuestra comunidad".

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El capturado fue identificado como Duglas Hernández, conocido como "Makeko", quien después de darle a conocer los derechos que le asisten, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Luego de ser escuchado en audiencia pública, un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La Policía Metropolitana de Cúcuta reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana e invita a los ciudadanos a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o de la línea contra el crimen 3143587212.

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