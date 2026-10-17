Cayó en Cúcuta alias El Señor, señalado de liderar una red de narcotráfico desde el Catatumbo: es requerido por EE. UU.

Un hombre requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico fue capturado en Cúcuta durante un operativo de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Se trata de Daneiro Correa Vega, conocido con los alias de El Señor y Ferman, quien es requerido por la Corte Distrital de las Islas Vírgenes de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

De acuerdo con información de la Policía, el hombre es señalado de liderar una organización dedicada al procesamiento y envío de cocaína hacia destinos internacionales, principalmente el Caribe y Estados Unidos.

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Las autoridades estiman que la red tendría capacidad logística y financiera para coordinar el envío de hasta tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. Para transportar la droga, presuntamente recurría a la contaminación de contenedores de carga en puertos colombianos y al uso de lanchas rápidas conocidas como Go Fast.

Los presuntos laboratorios en Norte de Santander

Uno de los aspectos señalados por los investigadores es la presunta existencia de laboratorios para el procesamiento de cocaína en zonas rurales de Sardinata y Bucarasica, municipios de Norte de Santander.

Según la Policía, desde estos puntos la organización coordinaba el acopio de derivados de coca provenientes del Catatumbo para su posterior procesamiento.

El informe oficial también señala que la estructura habría establecido acuerdos con integrantes del frente Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional (Eln), a quienes presuntamente pagaba por la protección de los laboratorios.

Además, los investigadores sostienen que la red habría conectado las zonas de producción del nororiente colombiano con rutas hacia La Guajira y otros sectores de la costa Caribe, mediante vínculos logísticos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores criminales.

La Policía indicó que algunos de los presuntos integrantes de estas redes habían sido capturados en operaciones anteriores.

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Captura con fines de extradición

Tras su captura en Cúcuta, Daneiro Correa Vega quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los procedimientos legales y diplomáticos correspondientes.

El proceso busca determinar los pasos necesarios para su eventual extradición a Estados Unidos, donde es requerido por los delitos señalados en la solicitud judicial.