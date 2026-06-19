Domiciliario murió tras enfrentarse a presunto ladrón en el centro de Cúcuta

Michael Steven Villamil Ortega fue la víctima letal de un hecho de inseguridad perpetrado en el centro de la ciudad en la tarde de este viernes, cuando resultó asesinado a disparos en un desafortunado episodio.

Fue en la avenida 5, entre calles 5 y 6, donde un criminal intentó atacar con un arma a otro sujeto, sin embargo, no tuvo éxito en su misión y optó por huir corriendo, encontrándose en el camino a Michael, domiciliario de profesión en su moto.

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El delincuente lo amedrentó con su arma intentando despojarlo del vehículo, generando un forcejeo en medio del cual, Villamil recibió un impacto.

Mientras él agonizaba, el pistolero continuó con la escapada, sin embargo, habría sido aprehendido poco después. Según información extraoficial, se trataría de un menor de edad.

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