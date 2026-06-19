La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Domiciliario murió tras enfrentarse a presunto ladrón en el centro de Cúcuta
De manera preliminar y extraoficial, se conoció que el atacante sería un menor de edad.
Authored by
cesarmuñoz
Domiciliario asesinado en Cúcuta. Foto: cortesía.
La opinión
La Opinión
Viernes, 19 de Junio de 2026

Michael Steven Villamil Ortega fue la víctima letal de un hecho de inseguridad perpetrado en el centro de la ciudad en la tarde de este viernes, cuando resultó asesinado a disparos en un desafortunado episodio.

Fue en la avenida 5, entre calles 5 y 6, donde un criminal intentó atacar con un arma a otro sujeto, sin embargo, no tuvo éxito en su misión y optó por huir corriendo, encontrándose en el camino a Michael, domiciliario de profesión en su moto.

Lea también: Un muerto y un herido tras accidente de tránsito en la avenida Camilo Daza de Cúcuta

El delincuente lo amedrentó con su arma intentando despojarlo del vehículo, generando un forcejeo en medio del cual, Villamil recibió un impacto.

Mientras él agonizaba, el pistolero continuó con la escapada, sin embargo, habría sido aprehendido poco después. Según información extraoficial, se trataría de un menor de edad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
El acueducto de los cucuteños será operador desde este año por la empresa Veolia Aguas del Norte/Foto Archivo
El acueducto de los cucuteños será operador desde este año por la empresa Veolia Aguas del Norte/Foto Archivo
Veolia Aguas del Norte asume el acueducto y alcantarillado de Cúcuta y deberá invertir $833.000 millones
Orlando Carvajal
Atraco García Herreras
Atraco García Herreras
Se robaron hasta bebidas gaseosas: el descarado atraco a mano armada en el barrio García Herreros de Cúcuta
La Opinión
Dólar. / Foto: archivo
Dólar. / Foto: archivo
Así podría cambiar el panorama para las empresas tras la segunda vuelta presidencial en Colombia
La Opinión