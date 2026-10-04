¿Imprudencia? Luis Miguel encontró la muerte temprano en el barrio Motilones, de Cúcuta

La vida de Luis Miguel León Rincón duró apenas 19 años y tuvo un brutal desenlace luego de un cruce mortal entre dos motos en el barrio Motilones, donde quedó la escena de una tragedia que conmovió a más de un testigo.

Su cuerpo, tendido bocabajo y sin zapatos, pues estos salieron expulsados tras el fuerte impacto, era abrazado por dos de sus familiares, mientras una decena más de allegados permanecía en los alrededores, con lágrimas recorriendo sus rostros.

Los lamentos abundaban entre una familia que no entendía qué había sucedido ni cómo una vida tan joven podía terminar de una manera tan abrupta.

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¿Imprudencia?

Eran alrededor de las 8:00 de la mañana de ayer, 3 de octubre, cuando los frenos no fueron suficientes y, segundos después, lo que se escuchó fueron gritos y el estruendo de las dos motos arrastrándose por el asfalto, en la avenida 5 con calle 10.

Por la calle se movilizaba Luis Miguel, conocido como el Gordo, a bordo de su motocicleta Suzuki GN negra, de placa TYX-48G, quien habría omitido una señal de pare y se desplazaba a alta velocidad, llevándose por delante una moto del mismo modelo, pero de color azul, en la que se movilizaba otro joven.

Ambos cayeron al suelo, mientras las motocicletas quedaron apiladas una sobre la otra. El otro involucrado vestía un conjunto negro y llevaba casco, elemento de protección con el que no contaba León y que podría haberle salvado la vida.

Desde un primer momento se notaba que algo no estaba bien: Luis no se movía. No tardó en llegar una ambulancia, cuyo personal revisó a los afectados. Para entonces, Luis ya había muerto. El otro joven sufrió algunos golpes que, inicialmente, no revestían gravedad. De igual forma, fue trasladado a un centro asistencial, mientras la trágica escena se formaba en Motilones.

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Los familiares del fallecido se enteraron de lo sucedido y arribaron al sitio con el corazón roto. Lloraron y reclamaron durante varios minutos, pero nada pudieron hacer ante la tragedia. Miembros de la Secretaría de Movilidad llegaron para adelantar las primeras diligencias e iniciar la investigación.

Una funeraria fue la encargada de retirar el cuerpo de la escena y trasladarlo a Medicina Legal, donde se adelantó el proceso de identificación. El grupo de alféreces quedó encargado de las pesquisas para reconstruir con exactitud lo ocurrido.

De Luis se conoció que residía en la zona y trabajaba en La Nueva Sexta. Precisamente, la camiseta verde que portaba al momento de su muerte hacía parte de su indumentaria laboral.

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