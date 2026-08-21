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Sebas murió tras caer por La Peña del Diablo, en una vía del Catatumbo
El joven se accidentó a bordo de una camioneta de estacas en la vía Teorama - San Calixto.
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jhonatanalexanderop
La Peña del Diablo
La opinión
La Opinión
Viernes, 21 de Agosto de 2026

En el corregimiento de Las Mercedes, Convención, quedó un vacío tras conocerse la muerte del joven Sebastián Roa Monsalve, quien perdió la vida mientras trabajaba a bordo de una camioneta de estacas en la vía Teorama-San Calixto.

El accidente ocurrió en un sector conocido como La Peña del Diablo, donde el vehículo rojo se salió de la vía y terminó cayendo por un abismo, en la mañana del miércoles, 19 de agosto. El fuerte impacto acabó con la vida de Roa en el lugar.

Siga leyendo: ¿Arrancó antes la buseta o la atropelló? Las hipótesis sobre la muerte de Yamile en Cúcuta

Algunos motociclistas que fueron testigos del hecho se detuvieron al borde de la pendiente para tratar de ayudar. De la camioneta solo era visible una pequeña parte y, al bajar, encontraron que ya no había nada que hacer por el joven. Posteriormente, comenzaron las labores de extracción y rescate del cuerpo.

Qué triste noticia, tan joven que era, muy humilde y trabajador desde niño, buen muchacho”, fueron las palabras con las que una allegada se refirió al caso en redes sociales.

De igual forma, desde la comunidad de Las Mercedes se emitió un comunicado con mensajes de condolencias y solidaridad para sus familiares.

En ese corregimiento, de donde era oriundo el joven, se llevó a cabo anoche una velatón en el parque principal, en homenaje a Sebastián y con la esperanza de que descanse en paz.

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