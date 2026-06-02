Alemania sufrió ante Costa de Marfil para la remontada y se clasificó a la segunda fase del Mundial

La selección de Alemania derrotó este sábado, gracias a dos goles de Deniz Undav, 2-1 a Costa de Marfil durante la segunda jornada del Grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el BMO Field de Toronto, los alemanes crearon amenaza a los pocos segundos con un pase bombeado hacia delante, que prolongó Florian Wirtz y donde Kai Havertz voleó de zurda bastante por encima del larguero. Yan Diomandé comandó la respuesta marfileña con internadas por el extremo izquierdo y dificultando los marcajes defensivos de Joshua Kimmich.

En el 10', el mismo Kimmich centró con peligro al punto de penalti y Havertz lo cabeceó, pero Yahia Fofana hizo una meritoria parada sobre la línea. La 'Mannschaft' siguió apretando y Jamal Musiala desde fuera del área dirigió en el 18' un derechazo al palo más alejado, sin premio; y poco después, Felix Nmecha también probó suerte con un tiro potente.

Ese lance había forzado un córner, a cuyo saque colgó Kimmich la bola al área y Aleksandar Pavlovic marcó de cabeza, pero sin validarse su gol porque el árbitro estimó que había hecho al guardameta en el salto.

Tras la primera pausa de hidratación, y habiendo superado ese susto, Costa de Marfil volvió a buscar la portería custodiada por Manuel Neuer.

Fruto de ese ahínco llegó el 0-1 justo a la media hora de duelo con otra arrancada de Diomandé, caracoleando delante de Kimmich y yéndose por velocidad hasta casi la línea de fondo; desde ahí envió raso el balón al área, donde Nathaniel Brown taponó salvador un primer remate de Amad Diallo a bocajarro, pero Franck Kessié empujó el rebote a la red.

Kimmich, Wirtz y Havertz siguieron luego como los más activos en el combinado germano, al que se anuló otro gol por falta clara de Musiala sobre Odilon Kossounou en un balón dividido.

De ahí hasta el descanso, la 'Mannschaft' gozó de otra oportunidad a trompicones en botas de Wirtz tras un taconazo sutil de Nmecha entre muchos futbolistas rivales.

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El revulsivo

Julian Nagelsmann, seleccionador germano, retiró en el descanso al dolorido Nico Schlotterbeck para dar entrada a Antonio Rüdiger. Pese a eso, Costa de Marfil supo crear más inquietud con dos contragolpes; el primero canalizado y terminado por Kessié, y el segundo culminado por Christ Inao Oulaï con un disparo que salió muy por encima del larguero.

Después de otro acercamiento marfileño al arco de Neuer, Nagelsmann no esperó más para modificar su delantera y fio la punta a Deniz Undav y la creación a Nadiem Amiri, colocando como mediapunta a Havertz, quien en el 63' cabeceó fuera en un córner tras la mala salida de Fofana.

El impacto de esos movimientos fue evidente porque Amiri en el 68' centró con comba al área y Undav, llegando en tromba, remachó el empate a bocajarro y con su zurda sin dejarla botar.

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, no había efectuado aún sustituciones y acusó ese cansancio, si bien enmendó la plana con la segunda pausa de hidratación.

La reconfiguración del ataque marfileño provocó que Diomandé se fuese al extremo derecho, aunque duró poco ese escenario porque en el 85' lo reemplazó Nicolas Pépé.

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En pleno barullo, Undav en el 86' disparó desde lejos a los guantes de Yahia Fofana, y casi de inmediato Pépé encauzó un contragolpe donde Simon Adingra se lio cuando tenía posición muy franca.

Replicaron los germanos con dos ocasiones seguidas, de Brown y de Amiri, pero sin precisión delante del portero marfileño.

Eso sí, tanto iba el cántaro a la fuente... que Nmecha en el tiempo de descuento halló hueco para filtrar un pase lejano y Undav, sin estar en fuera de juego porque Konan lo habilitaba, domó la pelota y marcó con un tiro girando.

Esa diana 'in extremis' otorgó a Alemania su segundo triunfo en este Mundial, situándose con seis puntos en un Grupo E donde Costa de Marfil luce los tres puntos conseguidos durante la primera jornada gracias a su victoria por la mínima frente a Ecuador; el otro acompañante es Curazao, selección cenicienta y que se juega su futuro ante los ecuatorianos.

Ficha técnica

Alemania, 2 – Costa de Marfil, 1 (0-1, al descanso).

Alineaciones.

Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, min.46), Brown; Nmecha, Pavlovic (Amiri, min.60); Sané (Leweling, min.60), Musiala (Undav, min.60), Wirtz; y Havertz (Goretzka, min.85).

Costa de Marfil: Y.Fofana; Singo (Doué, min.82), Kossounou, Agbadou, Konan; Kessié, Sangaré (S.Fofana, min.75), Inao; Diomandé (Pépé, min.85), Diallo (Adingra, min.75) y Bonny (Guessand, min.75).

Goles:

0-1, min.30: Kessié.

1-1, min.68: Undav.

2-1, min.90+4: Undav.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR). Sin amonestados.

Estadio: BMO Field Toronto

Con información de Madrid (Europa Press)

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